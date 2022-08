UN DIAVOLO PER CABELLO (VICTORIA) – "CATTELAN GUIDAVA MALISSIMO. IL DITO MEDIO DAVANTI ALLA BORSA DI MILANO? CONTINUO A PENSARE CHE SIA DEDICATO A ME, O PER LO MENO L'HO ISPIRATO” - SIMONA VENTURA? NON E’ STATA GENEROSISSIMA CON ME. 'X FACTOR'? UNA GARA DI EGO" - IL VAFFA A RUSSELL CROWE, IL MASSAGGIO AI PIEDI DI JOHN TRAVOLTA (“AVEVO UN FUNGO ALL’ALLUCE”), IL BACIO A ORLANDO BLOOM (“UN PO’ DI LINGUA L’HO MESSA”) - JERRY CALA’? IL WOODY ALLEN ITALIANO" - IL FILM CON ALDO, GIOVANNI E GIACOMO E IL FURETTO CHE LE LASCIO’ ADDOSSO I SUOI RICORDI PIU’ INTIMI E "PECHINO EXPRESS": “HO MANGIATO UN PENE DI MONTONE. MA...” - VIDEO