È L’ORA DELLO SCAZZO – YOKO ONO VUOLE RIMETTERE LE MANI SULL’OROLOGIO CHE REGALÒ A JOHN LENNON PER IL 40ESIMO COMPLEANNO: SI TRATTA DI UN PATEK PHILIPPE IN ORO SERIE 2499, RUBATO DA UNO DEGLI AUTISTI DEL CANTANTE – DOPO ESSERE RIMASTO FUORI DAL MERCATO PER ANNI, UN COLLEZIONISTA ITALIANO LO HA COMPRATO DA UNA CASA D’ASTE TEDESCA ANNI FA - ORA IL TRIBUNALE DI GINEVRA HA STABILITO CHE LA PROPRIETARIA È YOKO ONO, MA IL RICCONE RITIENE CHE…

Estratto dell’articolo di Franco Zantonelli per “la Repubblica”

il patek philippe di john lennon 1

Dopo oltre 40 anni sembra risolto il giallo sulla scomparsa di un prezioso orologio di John Lennon. Si tratta di un cronografo Patek Philippe in oro, della serie 2499, fabbricato in appena 349 esemplari, che la moglie Yoko Ono gli regalò il 9 ottobre 1980, in occasione del suo quarantesimo compleanno. Per quell’orologio Ono spese 670mila dollari.

il patek philippe di john lennon 1 3

Una bazzecola se pensiamo che, all’epoca, la fortuna del marito — con Paul McCartney leader indiscusso dei Fab 4 — ammontava già a 200 milioni di dollari. Purtroppo Lennon, che due mesi dopo, l’8 dicembre, venne assassinato a New York, riuscì a usare per poco quell’orologio: dopo la sua morte scomparve, rubato da uno dei suoi autisti, Koral Karsan, che successivamente lo vendette a un commerciante newyorkese di oggetti preziosi. Da rilevare che, nel 2006, Karsan, venne arrestato per aver tentato di estorcere due milioni di dollari a Yoko Ono, minacciando di uccidere lei e il figlio Sean, avuto dalla coppia nel 1975.

yoko ono john lennon 1 2

Quanto all’orologio, una volta denunciato il furto, rimase fuori mercato. Fintanto che un collezionista italiano, residente a Hong Kong, lo acquistò da una casa d’aste tedesca.

Il suo nome non è noto ma, sicuramente, si tratta di una persona molto ricca se si considera che, nell’aprile del 2022, un Patek Philippe simile a quello di John Lennon venne battuto all’asta da Sotheby’s per 7,7 milioni di dollari. L’esemplare appartenuto all’ex Beatle è riapparso dieci anni fa, dopo che Yoko Ono venne contattata da una società di Ginevra incaricata di valutarlo.

il patek philippe di john lennon 1 1

La vedova di Lennon, determinata a rientrare in possesso dell’oggetto, si è fatta patrocinare dallo studio ginevrino Borel & Barbey. […]

Sentiti i contendenti, il tribunale di Ginevra ha così stabilito che il legittimo proprietario è la vedova di Lennon.

il patek philippe di john lennon 2

La querelle sembra però tutt’altro che risolta. Il collezionista italiano, infatti, ritiene che Yoko Ono abbia torto, poiché non denunciò il furto del prezioso entro tre anni, come prevede la legge dello Stato di New York. In realtà il suo obiettivo, visto che quell’orologio è diventato un’icona, se si considera che appartenne a una leggenda della musica del Ventesimo secolo, è quello di metterlo all’asta, ricavandone una montagna di soldi. Yoko Ono reputa valga tra i 4 e i 5 milioni di dollari […]

il patek philippe di john lennon 1 4 yoko ono yoko ono john lennon 1 1 il patek philippe di john lennon 1 2