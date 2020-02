5 feb 2020 18:10

L’ORCO NELLA CHAT – A SIENA UN RAGAZZINO DI 13 ANNI VIENE VIOLENTATO DA UN UOMO CONOSCIUTO IN UNA CHAT DI INCONTRI GAY. IL PADRE E LA SORELLA HANNO TROVATO NEL SUO CELLULARE IL VIDEO DI UN ATTO ORALE RIPRESO DAL VIOLENTATORE, CHE FA IL VOLONTARIO IN UN’ASSOCIAZIONE CHE SI OCCUPA DI ASSISTENZA SOCIALE - È STATO TROVATO E MESSO AI DOMICILIARI. IN CASA AVEVA…