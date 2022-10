15 ott 2022 10:10

L’ORCO FA IL PORCO NELL’INFERNET (BUTTATE LA CHIAVE)! POSTAVA SUL WEB I VIDEO DELLE VIOLENZE SULLA FIGLIA DI 2 ANNI: ARRESTATO UN 33ENNE ROMANO PEDOFILO. L'UOMO (UOMO?), CHE SECONDO L'ACCUSA HA ANCHE AGGANCIATO UN RAGAZZINO IN RETE, USAVA SISTEMI TECNOLOGICI PER EVITARE DI ESSERE INDIVIDUATO E POTER CONTINUARE A DIVULGARE FOTO E VIDEO IN UNA COMMUNITY INTERNAZIONALE DI PEDOFILI...