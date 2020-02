15 feb 2020 08:06

C’È QUALCUNO LÌ FUORI? – UN GRUPPO DI SCIENZIATI CANADESI HA RILEVATO UN SEGNALE RADIO RICEVUTO DA UN’ALTRA GALASSIA – IL "FAST RADIO BURST", CHE DURA MILLESIMI DI SECONDO, SI È RIPETUTO PER UN ANNO: NEI PRIMI QUATTRO GIORNI ARRIVAVA UNA VOLTA OGNI ORA, POI SPARIVA E RITORNAVA DODICI GIORNI DOPO CON LA STESSA MODALITÀ - UNA MANIFESTAZIONE MISTERIOSA ANCORA NON DEL TUTTO COMPRESA: PER ALCUNI DOVUTA AI BUCHI NERI, PER ALTRI ALLE…