C’È UN RESPONSABILE PER LA MORTE DI “DIOS”? – E’ INIZIATO IN ARGENTINA, VICINO BUENOS AIRES, IL PROCESSO PER LA MORTE DI MARADONA. OTTO PERSONE, TUTTI MEDICI O INFERMIERI CHE HANNO CURATO IL CAMPIONE, SONO IMPUTATE CON L’ACCUSA DI OMICIDIO COMMESSO CON FRODE (PUNITO CON UNA PENA CHE VA DAGLI 8 AI 25 ANNI) – "EL PIBE DE ORO" MORI’ IL 25 NOVEMBRE 2020 PER UN EDEMA POLMONARE CAUSATO DA INSUFFICIENZA CARDIACA – L’ACCUSA DEL FIGLIO, DIEGO JR: “CE L’HANNO UCCISO”

ARTICOLI CORRELATI

Da www.ilnapolista.it

diego armando maradona

Oltre 130mila audio. Con otto persone coinvolte, una serie di decisioni mediche e una morte, anzi LA morte, quella di Diego Armando Maradona. Comincia oggi al tribunale di San Isidro (provincia di Buenos Aires) il processo per quella che secondo la Giustizia argentina è stata una morte “evitabile”.

Oggi va in scena l’udienza chiave, scrive La Vanguardia, presso il Tribunale penale numero 3: la giustizia deve decidere quali prove possono essere prese in considerazione nel processo per il presunto reato di omicidio semplice commesso con frode. In Argentina questo reato prevede una pena dagli 8 ai 25 anni.

diego armando maradona

Gli otto imputati sono il neurochirurgo Leopoldo Luque; la psichiatra Agustina Cosachov; lo psicologo Carlos Díaz; il medico che ha coordinato l’assistenza domiciliare di Maradona, Nancy Forlini; il coordinatore infermieristico, Mariano Perroni; l’infermiera Ricardo Omar Almirón; l’infermiera Dahiana Gisela Madrid e il medico clinico Pedro Di Spagna. Tutti legati alle cure sanitarie che la stella argentina doveva ricevere.

Il 18 aprile 2023 la Corte d’Appello e di Garanzia di San Isidro aveva respinto le richieste di annullamento del processo e di cambio di qualificazione giuridica del caso. Maradona è morto il 25 novembre 2020, appena 25 giorni dopo aver compiuto 60 anni, a causa – stabilì l’autopsia – di un “edema polmonare acuto secondario a insufficienza cardiaca cronica. Nel suo cuore fu stata scoperta anche una “cardiomiopatia dilatativa”.

diego maradona leopoldo luque 2

Maradona soffriva di problemi di dipendenza da alcol, era stato ricoverato in una clinica di La Plata il 2 novembre 2020 a causa di anemia e disidratazione e, il giorno dopo, era stato trasferito in un sanatorio locale da Olivos, Buenos Aires, dove è stato operato per un ematoma subdurale. L’11 novembre 2020 fu stato dimesso dall’ospedale e trasferito in una casa in un quartiere privato alla periferia di Buenos Aires, dove morì.

diego armando maradona matias morla 1 Diego Armando Maradona CON LA MAGLIA DELL ARGENTINA DIEGO MARADONA JR - 3 MARADONA CON IL FIGLIO DIEGO JUNIOR diego armando maradona e ciro ferrara pele e diego armando maradona 5