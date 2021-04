"DRAGHI NON HA MIGLIORATO LA SITUAZIONE. TUTTE LE PROMESSE SULLE QUANTITÀ DI VACCINAZIONI SONO SALTATE" - MASSIMO CACCIARI SCATENATO A "CARTABIANCA": "NON HO VISTO UN CAMBIO DI MARCIA NEL RAPPORTO CON LE REGIONI E NELLA STRATEGIA PER LE SOMMINISTRAZIONI. MI PREOCCUPA L’ESTREMO RITARDO CON CUI SI AFFRONTANO LE CONSEGUENZE ECONOMICHE E SOCIALI DELLA PANDEMIA - LA PAURA DEI VACCINI? NON È COLPA DEGLI SCIENZIATI MA DEI POLITICI CHE NON FANNO INFORMAZIONE CORRETTA"