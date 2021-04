E’ L’ORA DEL BOLLETTINO: 18.025 NUOVI CASI (IERI ERANO 21.261) E 326 MORTI (IERI ERANO 376) - IL TASSO DI INCIDENZA È SALITO AL 7,1%. IN LEGGERO CALO LE TERAPIE INTENSIVE E I RICOVERI…

Da corriere.it

Ieri erano stati individuati 21.261 contagi, con un tasso di positività al 5,9%, ed erano stati registrati 376 decessi. Oggi i tamponi effettuati sono stati 250.933. Il tasso di incidenza è salito al 7,1%, mentre ieri era al 5,9%.

In leggero calo le terapie intensive (meno 11 posti occupati, per un totale di 3.703) e i ricoveri (meno 57, per un totale di 28.432). Il totale dei contagi da inizio pandemia è arrivato a 3.668.264. Le vittime complessivamente sono 111.030. Le persone attualmente positive oggi sono 569.035, in aumento di 4.180 contagiati. Di queste 536.900 sono in isolamento domiciliare.

