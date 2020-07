E’ L’ORA DEL BOLLETTINO: 233 CASI NUOVI E 11 MORTI. DEI NUOVI CASI DI CONTAGIO, 55 SONO STATI REGISTRATI IN LOMBARDIA E VENETO, E 54 IN EMILIA ROMAGNA - L'ALLARME DI ROBERTO SPERANZA: "LA CURVA DEI CONTAGI A LIVELLO GLOBALE STA SALENDO. NON È MAI STATA COSÌ IMPENNATA.UN NUOVO LOCKDOWN? DIPENDE DA NOI”

E' stabile il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 233, a fronte dei 230 di ieri. Le vittime sono invece 11, in diminuzione dopo le 20 di ieri. I casi totali salgono a 243.967, i morti arrivano a 35.028. I dati sono stati pubblicati dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono ora 12.456 (-17), i guariti 196.483 (+237)

Sul coronavirus l'Italia ancora non può cantare vittoria. Questo almeno quanto dichiarato da Roberto Speranza che ha parlato di misure importanti per evitare la seconda ondata. "Il controllo degli aeroporti e dei nostri porti è un tema molto importante in questa fase.

Perché è vero che la curva in Italia e in Europa si è abbassata grazie alle misure che abbiamo adottato e ai comportamenti straordinari delle persone, che hanno dato una mano enorme, però è vero per l’Italia e per l’Europa.

Purtroppo non è vero per il mondo". Il ministro della Salute ha parlato di "una curva a livello globale sta salendo - ha proseguito -. Non è mai stata così impennata. Nei giorni passati, domenica ci sono stati 228 mila casi in un solo giorno: il record assoluto. Quindi siamo nel momento peggiore".

Poi si passa alla domanda cruciale: ma il lockdown? "Il nostro auspicio è che non si arrivi più a una chiusura totale, però questo non sta scritto nel cielo, dipende da noi, dipende prima di tutto dai comportamenti di ciascuno di noi. Il mio invito è a continuare a rispettare le 3 regole fondamentali delle mascherine, del distanziamento e del lavaggio delle mani, perché quelle ci possono mettere in condizioni oggi di gestire la fase di convivenza col virus".

