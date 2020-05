E’ L’ORA DEL BOLLETTINO: 98 VITTIME NELLE ULTIME 24 ORE, STABILI I NUOVI CONTAGI, POCO PIÙ DI 500. IN LOMBARDIA QUASI IL 70% DEI NUOVI CASI, NESSUN POSITIVO IN 5 REGIONI E NESSUNA VITTIMA IN 8 REGIONI. MENO DI 50MILA LE PERSONE ATTUALMENTE POSITIVE...

Alessio Sgherza per repubblica.it

Quasi 100 morti in 24 ore, con un calo del numero di contagi che si attestano a livelli bassi rispetto al numero di tamponi fatti. Il virus non scompare, e anche se i dati mostrano un andamento altalenante, la diffusione del virus resta a livelli stabili anche con le riaperture delle ultime settimane.

E mentre in Lombardia si supera la soglia di 16mila morti, in altre 8 regioni anche oggi non si registra nessun decesso: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

Dei 516 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 354 nuovi positivi (il 68,6% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 56 casi in Piemonte, 38 in Emilia Romagna, di 14 in Liguria e di 16 nel Lazio. Nessuna caso in Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo e provincia di Bolzano.