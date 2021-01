8 gen 2021 17:41

E’ L’ORA DEL BOLLETTINO – AUMENTA IL NUMERO DELLE VITTIME: OGGI SONO 620 A FRONTE DEI 414 DI IERI. IN CALO IL NUMERO DEI NUOVI CONTAGIATI: OGGI 17.533 NUOVI CASI (SU 140.267 TAMPONI). IERI ERANO 18.020 (SU 121.275 TAMPONI). IL TASSO DI POSITIVITÀ È DEL 12,5%, IN RIBASSO DI 2,3% RISPETTO AL 14,8% DI IERI. INVARIATO IL NUMERO DI PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA…