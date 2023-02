E’ SANREMO O VILLA ARZILLA? DOPO MORANDI-RANIERI-AL BANO E GINO PAOLI, AMADEUS ARRUOLA ANCHE ORNELLA VANONI, CHE A 88 ANNI SI METTE IN TASCA MOLTE QUARANTENNI - SI ERA VOCIFERATO ANCHE DELL’ARRIVO ALL’ARISTON DI MADONNA. MA PER ORA ENTOURAGE E CASA DISCOGRAFICA HANNO SMENTITO CON DECISIONE..

Da corriere.it

ornella vanoni

Nel festival di Sanremo che si appresta a incominciare, continua la rincorsa alle vecchie glorie: dopo Morandi-Ranieri-Al Bano e Gino Paoli, Amadeus arruola anche Ornella Vanoni, a 88 anni più vispa e attiva che mai. La grande cantante milanese sarà l’ospite dell’ultima serata e, su richiesta dello stesso Amadeus, eseguirà sicuramente un suo classico.

Madonna sì, Madonna no

Insomma un’altra storica interprete della canzone italiana, in attesa di capire se ci sarà invece un altro grande nome internazionale: dati per arruolati i Black Eyed Peas (senza Fergie) e i Depeche Mode, per tutto il giorno si è vociferato che l’annuncio serale del TG1 potesse riguardare nientemeno che Madonna. Ma per ora da entourage e discografica hanno smentito con decisione. Resta un ultimo slot per capire se davvero bolle in pentola qualcos’altro, domenica sera da Fazio a «Che tempo che fa», dove saranno ospiti Amadeus e Gianni Morandi. Chissà che non ci scappi la sorpresissima finale...

ORNELLA VANONI ORNELLA VANONI NEL 1961