C’È UN SECONDO INDAGATO PER LA FOTO A GABE NATALE! – È IL CARABINIERE CHE HA SCATTATO L'IMMAGINE AL RAGAZZO BENDATO. I MAGISTRATI DI PIAZZALE CLODIO CONTESTANO IL REATO DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO – ERA STATO GIÀ ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI IL SOTTUFFICIALE CHE AVEVA BENDATO IL RAGAZZO AMERICANO

Da www.leggo.it

GABE NATALE

Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma. C'è un secondo indagato nel filone di indagine della Procura di Roma relativo alla foto di Christian Gabriel Natale Hjort, in cui compare con una benda sugli occhi e con le mani legate in una stanza della caserma dei carabinieri di via In Selci. Si tratta del militare che ha scattato la foto e a cui i magistrati di piazzale Clodio contestano il reato di rivelazione del segreto d'ufficio.

mario cerciello rega

Nelle scorse settimane si è proceduto all'iscrizione di un sottufficiale accusato di avere bendato il ragazzo. L'attività degli inquirenti prosegue ora per accertare chi è stato a diffondere sui social network la foto: gli inquirenti hanno ascoltato, in varie parti di Italia, decine di carabinieri con l'obiettivo di individuare chi ha «postato» in una chat l'immagine di Natale.

