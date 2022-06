21 giu 2022 16:55

C’È SUP-POSTA PER TE! – OGGI È IL D-DAY PER I LIBRETTI POSTALI DORMIENTI: TUTTI QUELLI NON UTILIZZATI NEGLI ULTIMI 10 ANNI SARANNO ESTINTI. SE TEMETE DI AVERNE UNO, NON DISPERATE, FORSE SIETE ANCORA IN TEMPO PER RECUPERARE I VOSTRI SOLDI – POTETE CONTROLLARE LA LISTA DEI LIBRETTI IN CHIUSURA ONLINE, E RECARVI IN QUALSIASI UFFICIO POSTALE ENTRO IL…