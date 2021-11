5 nov 2021 20:02

C’È TOSSICITÀ NEL PIATTO – UN 86ENNE È MORTO MENTRE LA MOGLIE E LA BADANTE SONO RICOVERATE IN CONDIZIONI GRAVI IN OSPEDALE PER UN’INTOSSICAZIONE DA FUNGHI: ERANO STATI RACCOLTI E CUCINATI DALL’ASSISTENTE DEGLI ANZIANI MA, TRA ESEMPLARI COMMESTIBILI, CE N’ERANO ALCUNI VELENOSI – I TRE SONO STATI RICOVERATI, MA L’UOMO NON CE L’HA FATTA: LA BADANTE È IN ATTESA DI UN TRAPIANTO DI…