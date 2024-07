L’ULTIMA FRONTIERA DEI COMPLOTTISTI: ZELENSKY VORREBBE CREARE UN NUOVO STATO EBRAICO IN UCRAINA. PER QUESTO STAREBBE PROLUNGANDO LA GUERRA A OLTRANZA: IL SUO OBIETTIVO È FAR MORIRE IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI UCRAINI PER CREARE SPAZIO PER LA “NUOVA GERUSALEMME” – A DIFFONDERE LA BUFALA SONO I COSIDDETTI “VATNIKI”, QUELLI CHE CREDONO A OGNI BAGGIANATA DIFFUSA DAI TROLL RUSSI…

Estratto da “Whatever It Takes” – la newsletter di Federico Fubini per www.corriere.it

meme zelensky marvel

[…] Alla sinagoga di Kryvyi Rih il presidente si poteva ancora incontrare al sabato quando era solo un comico di successo; la sinagoga è un’imponente struttura modernista in un quartiere di piccole, modeste case di tarda era sovietica.

Il padre del presidente abita nei dintorni e non di rado viene al tempio a partecipare alla vita della piccola comunità. Amiram, un giovane maestro religioso sfollato dal Donetsk con l’invasione del 2014, racconta cosa è successo dopo il 7 ottobre: il rabbino aveva esposto una bandiera di Israele e qualche abitante della zona si è lasciato andare a offese sui social; altre volte qualcuno ha rotto una finestra, o imbrattato le mura della scuola ebraica di Krivyi Rih.

MISSILI RUSSI SULLA DIGA DI KRYVY RIH

Non è una conferma del mito putiniano dell’Ucraina “nazista”, piuttosto il contrario: è la propaganda di Mosca che prende piede fra i vatniki, neologismo inventato per designare quelli che credono ai troll russi (dal dizionario: “vatnik è una persona con una mentalità (post-)sovietica che non capisce perché esista lo Stato ucraino”). Sono pochi, non pochissimi.

I deputati filorussi nel parlamento di Kiev hanno il 9% dei seggi. Su Telegram o su TikTok i troll di Mosca ripetono, martellanti, che Zelensky e il suo braccio destro Andryi Yermak, ebreo anche lui, vogliono la guerra a oltranza in modo che muoia il maggior numero possibile di ucraini e si crei così spazio per un altro Stato ebraico. «Lo chiamano Progetto Nuova Gerusalemme – dice Amiram, per niente sorpreso quando gliene parlo –. Questa gente non va presa sul serio».

O forse sì invece, va presa molto sul serio. Perché tutta questa spazzatura dà l’idea di cosa accadrà in Ucraina un minuto dopo un accordo che chiuda o – scenario più plausibile – congeli la guerra lungo i confini del fronte.

MEME SU EMANUELE POZZOLO BY OSHO TANK IS NOT DEAD - MEME BY EMILIANO CARLI meme di elon musk su zelensky scoglio nato vignetta by rolli il giornalone la stampa LA SEPARAZIONE TRA ILARY E TOTTI BY OSHO MEME ZELENSKY PUTIN volodymyr zelensky agli oscar meme ZELENSKY A SANREMO - MEME BY EMILIANO CARLI VOLODYMYR ZELENSKY CON GIORGIA MELONI AL G7 - MEME BY OSHO