L'ULTIMA SBRONZA – DOPO L'ANNUNCIO DI BORIS SULLA CHIUSURA DI PUB E RISTORANTI, CENTINAIA DI CITTADINI BRITANNICI SONO USCITI PER GODERSI UNA BEVUTA ALLA FACCIA DEL RISCHIO CONTAGIO!

inglesi si sbronzano prima del lockdown 8

Noncuranti delle regole e del rischio contagio, centinaia di cittadini britannici sono andati a ubriacarsi nei pub del Regno per l’ultima volta: da oggi infatti entrano in vigore le nuove norme decise ieri da Boris Johnson, che dopo aver minimizzato l’epidemia ora è costretto a prendere misure ‘italiane’. Tutti i bar, i ristoranti e le palestre saranno chiuse. E il popolo ha risposto con il panico, affollandosi nei locali per l’ultima sbronza e assaltando i supermercati in cerca di alcol.

inglesi si sbronzano prima del lockdown 9

A seguito di un accordo raggiunto tra le quattro nazioni di cui si compone il Regno Unito, tutti i pub, bar e ristoranti del Paese chiudono dalla sera del 20 marzo per l'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il premier Boris Johnson. E' stata disposta la chiusura anche di discoteche, teatri, palestre, cinema e locali d'intrattenimento.

inglesi si sbronzano prima del lockdown

inglesi si sbronzano prima del lockdown 5

Lo stop viene imposto in tutto il Paese e a tempo per ora indeterminato, anche se il governo s'impegna a rivedere la misura restrittiva di mese in mese. Al contempo il premier ha confermato di non voler al momento immobilizzare il sistema dei trasporti, peraltro in via di severa riduzione a Londra, né bloccare i servizi a domicilio. Johnson ha indicato la necessità di un'ulteriore stretta "nell'interazione sociale", annunciando aiuti molto estesi ai lavoratori e al business, ma insistendo che "le persone" e la loro salute "vengono prima" dell'economia. Sconsigliati pure i raduni in case che il premier ha peraltro ammesso di non potere o voler controllare.

pub chiudono per coronavirus

inglesi si sbronzano prima del lockdown 11

Governo garantisce 80% degli stipendi Il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha promesso che il governo garantirà il pagamento dell'80% dello stipendio fino a 2500 sterline al mese a tutti i dipendenti britannici costretti a casa dal coronavirus. "Per la prima volta nella nostra storia" lo Stato interverrà per contribuire a redditi e salari, ha detto Sunak nella quotidiana conferenza stampa del premier Boris Johnson, annunciando anche un congelamento dell'Iva fino al 30 giugno (30 miliardi), aiuti alle imprese e incrementi allo schema del credito universale.

