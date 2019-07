12 lug 2019 15:38

L’ULTIMO RIGORE – TRAGEDIA IN CAMPO IN ARGENTINA DOVE UN GIOVANE PORTIERE DI 17 ANNI È MORTO PER ARRESTO CARDIACO DOPO AVER INTERCETTATO CON IL PETTO UN TIRO DAGLI UNDICI METRI - AL CAMPO NON C'ERA L'AMBULANZA E LA CORSA VERSO L'OSPEDALE PIÙ VICINO È STATA INUTILE – VENTI GIORNI FA IL RAGAZZO AVEVA SUBÌTO UN TRAUMA CRANICO…