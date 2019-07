L’ULTIMO SALUTO A MARIO CERCIELLO REGA – A SOMMA VESUVIANA COMMOZIONE PER I FUNERALI DEL CARABINIERE UCCISO A ROMA: MATTEO SALVINI ACCOLTO DAGLI APPLAUSI E DALLE GRIDA: “PROTEGGETE I NOSTRI RAGAZZI, GIUSTIZIA PER MARIO” – LA LETTURA COMMOSSA DELLA VEDOVA IN CHIESA E IL MESSAGGIO DEL COMANDANTE DELL’ARMA NISTRI: “OGGI TENIAMO FUORI I DIBATTITI…” – VIDEO

Da www.ilgazzettino.it

Carabiniere ucciso, un lungo applauso delle oltre mille persone radunate fuori dalla chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana ha accolto il feretro del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma. Uomini delle forze dell'ordine, preti, tra cui padre Maurizio Patriciello, gente comune, parenti e amici sono presenti al funerale ma anche chi non conosceva il carabiniere ed è giunto da Napoli apposta per rendergli omaggio.

Arrivata fuori dalla chiesa anche la divisa di ordinanza con cappello e spada di Mario Cerciello Rega che ha ricevuto gli onori militari dal picchetto presente sul piazzale esterno della parrocchia.

Sulla bara, avvolta nel Tricolore, foto del matrimonio e una maglia del Napoli, la numero 24 di Insigne, di cui Mario Cerciello Rega era appassionato tifoso. Presiede la concelebrazione l'arcivescovo Santo Marcianò, Ordinario militare per l'Italia: «Basta piangere servitori dello Stato, Paese senza valori.

Quanto è accaduto è ingiusto e ci spinge, oggi, a levare un grido che si unisce alla tante e diverse voci che in questi giorni hanno formato un unico coro, testimoniando la straordinarietà dell'uomo e del carabiniere Mario, ma anche chiedendo giustizia e che eventi come questo non accadano più. Basta! Basta piangere servitori dello Stato, figli di una Nazione che sembra aver smarrito quei valori per i quali essi arrivano a immolare la vita», ha detto durante l'omelia l'Ordinario militare mons.

Santo Marcianò ai funerali, aggiungendo, poi, «fate anche voi, responsabili della cosa pubblica, della vita degli altri il senso della vostra vita, consapevoli che quanto operate o non operate è rivolto a uomini concreti: a cittadini e stranieri, a uomini e donne delle Forze Armate e Forze dell'Ordine, ai quali non possiamo non rinnovare il grazie e l'incoraggiamento della Chiesa e della gente. E se voi e tutti noi sapremo meglio imparare, da uomini come Mario, il senso dello Stato e del bene comune, l'Italia risorgerà».

«Essere moglie di carabiniere»: Rosa Maria, vedova di Mario Cerciello Rega, ha letto tra le lacrime un testo su questo tema, un post che circola da anni su Facebook tra mogli e fidanzate dei militari. Subito dopo l'Ordinario militare Santo Marcianò ha concluso il rito funebre, ricordando come oggi «l'Italia intera sia in lutto». Il feretro è stato portato a spalla fuori della chiesa, tra gli applausi scroscianti dei presenti.

Da «gioia e dolore, solitudine e fierezza», nasce la lacrima «che solo la moglie di un carabiniere prova», frutto «di tutti quei valori cui suo marito è legato e che lei farà suoi». Rosa Maria, la vedova di Mario Cerciello Rega, ha letto dall'altare - al termine delle esequie del vicebrigadiere - un testo dedicato alle mogli dei carabinieri, chiedendo di non essere inquadrata in questo momento di dolore.

La moglie di un carabiniere «deve possedere le qualità di un padre e di una madre allo stesso tempo, essere sempre attiva ed intraprendente, far fronte a tutte le necessità, essere capace di svolgere allegramente le sue mansioni anche se è stanca o ammalata, ed essere capace di cambiare casa, abitudini e amicizie spesso e all'improvviso», si legge nel testo - pubblicato su molte pagine Facebook da mogli e fidanzate dei militari dell'Arma - letto da Rosa Maria davanti alla bara del marito, sulla quale durante le esequie sono state deposte alcune foto della coppia sorridente durante le nozze.

Lunghi applausi all'uscita della bara di Mario Cerciello Rega dalla chiesa. La bara del vice brigadiere Mario Cerciello Rega è stata salutata da accorati applausi all'uscita dalla chiesa di Santa Croce, a Somma Vesuviana (Napoli), dove si sono appena conclusi i funerali. Alcune centinaia di persone si sono trattenute all'esterno malgrado il sole cocente, in attesa della fine del rito. Tre squilli di tromba dei carabinieri hanno salutato il feretro e palloncini bianchi sono stati liberati in cielo da esponenti del volontariato e amici del carabiniere che a Somma era praticamente conosciuto da tutti. Si è quindi formato un corteo funebre con monsignor Santo Marcianò, Ordinario militare, e dai parroci dell'area vesuviana che sono intervenuti alla cerimonia insieme con carabinieri ed autorità.

Il generale Nistri: «No alla 12esima coltellata a Mario». «Giusti i dibattiti ma oggi teniamoli fuori», «evitiamo la dodicesima coltellata». Lo ha detto il comandante dell'Arma dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, nel corso del suo intervento nella chiesa Santa Croce alle esequie del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Mario, ha detto, è stato un carabiniere «morto per tutelare i diritti di tutti, anche di una persona arrestata: insieme con lui chiediamo rispetto per tutti gli altri carabinieri che fanno il suo stesso lavoro».

Proprio nella chiesa di Santa Maria del Pozzo, poco più di un mese fa, Mario Cerciello Rega si era sposato. «Ricordo ancora quella bellissima cerimonia - spiega una conoscente del vicebrigadiere - quel giorno piangemmo di gioia, oggi piangeremo di dolore. Che peccato, un bravo ragazzo che non doveva avere questa sorte».

Applausi in chiesa per Salvini. Applausi hanno accolto l'arrivo del vicepremier Matteo Salvini nella chiesa Santa croce di Santa Maria del pozzo a Somma Vesuviana, dove tra poco si svolgeranno i funerali del carabiniere ucciso a Roma. Al suo ingresso alcune anziane signore lo hanno intercettato dicendogli «proteggete i nostri ragazzi».

I vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Elisabetta Trenta (Difesa) e Sergio Costa (Ambiente), il presidente della Camera Roberto Fico, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa in rappresentanza del presidente Alberti Casellati: sono i rappresentanti delle istituzioni nazionali presenti ai funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana (Napoli). Con loro il sindaco di Roma, dove Rega prestava servizio, Virginia Raggi, e di Somma Vesuviana, città natale di Rega, Salvatore Di Sarno. Foltissima la rappresentanza dell'Arma, con il comandante generale Giovanni Nistri.

