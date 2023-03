L’ULTIMO SALUTO (ROMANO) A PIERLUIGI CONCUTELLI – I FUNERALI DELL’EX CAPO DI ORDINE NUOVO SI SONO TENUTI ALL’ALBA, IN FORMA STRETTAMENTE RISERVATA, NEL QUARTIERE TALENTI DI ROMA, PER GARANTIRE L’ORDINE PUBBLICO. QUALCHE FASCISTELLO DI NUOVA GENERAZIONE (SE COSÌ SI PUÒ DIRE) SI È INFILATO COMUNQUE: C’ERANO ROBERTO FIORE DI FORZA NUOVA, I CAMERATI DI CASAPOUND E…

Quando il feretro di Pierluigi Concutelli esce dalla chiesa di San Ponziano a Talenti, quartiere a nord del centro storico, Roma si è appena svegliata. La bara sfila avvolta da un tricolore e dal silenzio di fronte al picchetto d'onore formato da 300 "camerati".

L'ultimo saluto della galassia nera all'ex terrorista, capo di Ordine Nuovo e killer del giudice Vittorio Occorsio, morto a 78 anni senza pentirsi mai dei tre omicidi commessi in vita (in carcere, tra l''81 e l'82 uccide i neofascisti Ermanno Buzzi e Carmine Palladino, taccia di infamia), si è tenuto all'alba. In forma strettamente riservata e in un quartiere blindato. Nella tarda serata di venerdì infatti la questura ha disposto che la funzione di svolgesse alle 7 del mattino, non più alle 11,30 come previsto inizialmente, per prevenire eventuali problemi di ordine pubblico.

Nessun saluto romano, nessun presente. Solo un profondo silenzio ha salutato Concutelli, che è morto ai domiciliari, nella casa di fronte al mare, all'Idroscalo di Ostia, dove fu ucciso il regista Pier Paolo Pasolini. L'affitto glielo pagavano i suoi "camerati", con delle collette periodiche.

Gli stessi neofascisti che sabato, all'alba, si sono fatti trovare schierati di fronte alla chiesa per l'ultimo saluto al "Comandante", soprannome che Concutelli s'era guadagnato negli ambienti dell'eversione nera durante gli anni di piombo.

[…] In testa c'è Roberto Fiore, l'attuale capo di Forza Nuova, ancora a processo per l'assalto alla sede nazionale della Cgil di due anni fa. Accanto a lui "er Pantera", Luigi Aronica, 65 anni, ex Nar con 18 anni di carcere alle spalle, arrestato nuovamente per i fatti del 9 ottobre 2021. La barba ingrigita di Aronica è la stessa che porta sul viso Maurizio Boccacci, che "der Pantera" è coetaneo.

Boccacci è un vecchio arnese dell'estremismo di destra, radicato ai Castelli Romani, un passato in Avanguardia nazionale, poi fondatore del Movimento politico occidentale, sciolto in base alla legge Mancino, quindi leader di Militia.

Convinto antisemita, nel 2013 Boccacci è in prima fila negli scontri ad Albano, di fronte all'ingresso dell'istituto dei padri Lefebvriani, mentre inneggia al capitano delle SS Erich Priebke, appena morto, prima che il feretro fosse trasferito per la sepoltura in una località segreta, nel cimitero di un carcere italiano.

Nel 2014, insieme al 35enne Stefano Schiavulli, Boccacci minaccia in tribunale l'ex presidente della Comunità ebraica di Roma Riccardo Pacifici. Tanto per rendere l'idea del personaggio.

[…] Restano fuori dalla chiesa il capo di CasaPound Gianluca Iannone e i suoi circa 50 militanti al seguito. Le tartarughe frecciate, almeno pubblicamente, hanno sempre preso le distanze dalla stagione del terrorismo nero e dai suoi protagonisti. Ma oggi sono tutti qui, a salutare il "Comandante".

[…] L'orario anticipato all'ultimo momento alle sette del mattino è stato decisivo per garantire l'ordine pubblico, anche se diversi "fascisti" della generazione successiva a quella del "Comandante", come alcuni militanti del Fronte della gioventù, non l'hanno saputo, bucando il funerale. […]

