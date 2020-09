L’ULTIMO VOLO – UN AEREO UTILIZZATO PER IL LANCIO DI PARACADUTISTI È PRECIPITATO A CREMONA E HA PRESO FUOCO: LE VITTIME ACCERTATE SONO DUE, MA SI CERCANO ANCHE ALTRI PASSEGGERI CHE POTREBBERO ESSERE STATI SUL PILATUS PORTER A NOVE POSTI - PARE CHE A INNESCARE LO SCHIANTO SIA STATO L'IMPATTO IN VOLO TRA IL VELIVOLO E L'ULTIMO DEI PARACADUTISTI A LANCIARSI CHE…

Dramma a Cremona. Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate e i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l'incendio. L'incidente è avvenuto nella frazione Livrasco del comune di Castel Verde, in provincia di Cremona.

Il velivolo precipitato è un Pilatus Porter a nove posti, destinato al trasporto dei paracadutisti.

Proprio per questo, già recuperati i corpi del pilota e di un paracadutista, sono in corso accertamenti e ricerche per capire se ci fossero altri passeggeri a bordo e nel caso quanti fossero. Possibile che alcuni si fossero già lanciati prima che l'aereo prendesse fuoco per poi cadere nei campi alle porte di Cremona. I vigili del fuoco stanno setacciando la campagna e i carabinieri stanno compiendo le verifiche del caso vagliando la documentazione presente all'Aero Club del Migliaro, da dove il velivolo era decollato alle nove e mezza.

Pare che ad innescare lo schianto possa essere stato l'impatto in volo tra il velivolo e l'ultimo dei paracadutisti a lanciarsi, che avrebbe indossato la tuta alare. Sarebbe stato quell'urto, sempre secondo la ricostruzione comunque al vaglio, a far perdere quota all'aereo sino alla caduta costata la vita al pilota e al paracadutista che avrebbe urtato contro l'aereo. Le altre persone a bordo, il cui numero è ancora da accertare, si erano già lanciate e sono in salvo..

