L’UNICO FRUTTO DELL’AMOR, E’ LA BANANA! - MA A ZAKI COSA FREGA DELLA GARA DELLE MANGIATRICI DI BANANE IN FRIULI? LO STUDENTE EGIZIANO DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, SOTTO PROCESSO IN EGITTO, ESORTA A CANCELLARE “L’EVENTO SESSISTA" CHE DEFINISCE "INAPPROPRIATO E INACCETTABILE” - ORGANIZZATORI E PARTECIPANTI MINIMIZZANO: "E' UNA GOLIARDATA" – VIDEO

"La festa degli Uomini di Monteprato di Nimis nasce da un evento catastrofico: il sisma del 1976. Rientrando in patria quelli che ormai erano diventati uomini, si erano accorti che nell'arco che va dal 1950 al 1965 circa in questo specifico Paesino c'erano state nascite solo di bambini maschi e hanno pensato di celebrare questo evento con una goliardata. In un momento tragico hanno deciso di fare festa".

Alberto Dose spiega come è nata la 'Festa degli uomini' di Monteprato di Nimis, in provincia di Udine, al centro delle polemiche in questi giorni per la gara di 'mangiatrici di banane'. La 'competizione' prevede che le partecipanti mangino banane porte da altri uomini e posizionate sotto la cintola.

ZAKI E LA PROTESTA CONTRO LA GARA DELLE MANGIATRICI DI BANANE

B.M.per il “Corriere della Sera”

Gli organizzatori l'hanno definita «un'innocente goliardata», ma la «Festa degli uomini», che si è tenuta ieri, come ogni edizione dal 1977, a Monteprato di Nimis, un paesino in provincia di Udine, quest' anno ha scatenato molte critiche. Con una petizione online sono state raccolte oltre tremila firme per chiedere di cancellare un evento in programma da tre anni: la «Gara delle mangiatrici di banane». Ovvero una competizione in cui vince colei che meglio riesce a simulare un rapporto orale con il frutto posizionato all'altezza della vita di alcuni uomini.

Le promotrici della petizione, Valentina Moro, della Commissione per le pari opportunità di Cividale del Friuli, ed Elena Tuan, attivista, venute a conoscenza della manifestazione di recente, sostengono che con questi eventi «si trasmettono messaggi violenti: le donne sono bendate e inginocchiate e il loro corpo è un oggetto sessuale». All'appello ha aderito pure Patrick Zaki. Su Twitter lo studente egiziano ha definito la festa «inappropriata e inaccettabile». A protestare è stata anche la Commissione per le Pari opportunità del Friuli-Venezia Giulia.

FESTA UOMINI FRIULI GARA MANGIATRICI DI BANANE