19 mar 2022 19:20

L’UNICO MODO PER NON FARSI METTERE LE GANASCE? FARLE SPARIRE – A NAPOLI I VIGILI NON POSSONO PIÙ APPLICARE LE GANASCE AI VEICOLI CHE NON RISPETTANO LE REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA. NON PERCHÉ IL COMUNE ABBIA DECISO DI ACCANTONARLE, MA PERCHÉ SONO STATE RUBATE TUTTE: DELLE 250 NE SONO STATE RIMASTE SOLO TRE…