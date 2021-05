L’UNICO SPORT AL QUALE VI SIETE DEDICATI NEGLI ULTIMI TEMPI È IL SALTO SUL DIVANO? È ORA DI RIMETTERSI IN FORMA – I CONSIGLI DEL CARDIOLOGO: “L'IDEALE È FARE ALMENO 10MILA PASSI AL GIORNO. OPPURE UNA MEZZORA ALTERNANDO UNA CORSETTA LEGGERA A UNA CAMMINATA SOSTENUTA. OCCHIO ANCHE ALL’ALIMENTAZIONE: SÌ A FRUTTA, VERDURA, PESCE E CARNE BIANCA. OTTIMI I CIBI INTEGRALI” – COME CAPIRE SE SI È IN SOVRAPPESO

Fabio Rubini per "Libero quotidiano"

obesita'

Da ottobre, quando è partito il secondo lockdown, per molti lo sport preferito è stato il salto sul divano accompagnato da aperitivo abbondante fatto in casa. Zero sport (se non quello visto in tv), poco movimento e qualche chiletto di troppo che si è depositato nei punti sbagliati. Tutte cose che fanno male alla salute e che vanno combattute. Anche perché l' essere in sovrappeso o addirittura obesi, non solo non fa bene in generale, ma aiuta anche il Covid a fare più danni di quelli che farebbe in un organismo sano e tonico.

sovrappeso e coronavirus 1

Tranquilli, per rimettere in moto il nostro corpo non serve essere ironman e nemmeno stacanovisti della palestra. Bastano pochi semplici accorgimenti. A darceli è il professor Stefano Carugo, primario di cardiologia al Policlinico di Milano e responsabile lombardo della Società Italiana di Cardiologia.

Professor Carugo queste continue restrizioni hanno cambiato il nostro modo di fare movimento e non parliamo solo di sport. Questo ha avuto dei riflessi anche sulla sanità?

«In questo anno di Covid la cosa che mi ha più colpito è stato lo stile di vita che è diventato più sedentario. Molti dei pazienti ricoverati col virus (anche quasi tutti i giovani) erano obesi o comunque sovrappeso. Questo non va bene, perché un fisico in forma aiuta a superare meglio la malattia. Dobbiamo stare attenti, non basta mettere la mascherina, lavarsi le mani e aspettare il vaccino. Dobbiamo avere anche uno stile di vita adeguato».

Trump obeso

Cosa le dicono i suoi pazienti quando fa notare loro la "pancetta"?

«Che hanno dato fondo alle cantine e il fatto che le uniche uscite consentite fossero quelle al supermercato, ha portato a lasciarsi andare un po' di più. Hanno abusato e ora sono impauriti...».

Quali sono i consigli del cardiologo per rimettersi in forma?

«Sono semplicissimi. Il primo è quello di muoversi con costanza. Diciamo che, usando il contapassi che ormai è su tutti i telefonini, bisogna porsi degli obiettivi a crescere. L' ideale è arrivare a farne almeno 10mila al giorno. Oppure una mezzora alternando una corsetta leggera a una camminata sostenuta. In alternativa vanno bene anche una ventina di minuti di corsa intensa».

obeso

Come si fa a capire se si è sovrappeso?

«Anche qui consiglio un metodo semplice: prendete il metro da sarta, quello molle, e misuratevi il girovita all' altezza dell' ombelico.

Nei maschi deve essere attorno ai 95 centimetri e comunque non sopra i 100. Nelle donne deve essere tra gli 80 e gli 85 centimetri. Se è di più si è in sovrappeso».

Perché il girovita?

«Perché il girovita abbondante è indice di accumulo di grasso inerte, che è quello nocivo alla salute».

obesi

Basta fare allenamento dunque?

«No. Muoversi fa bene, ma bisogna stare attenti anche all' alimentazione. Vanno bene frutta, verdura, pesce (anche due volte a settimana) e carne bianca. In generale poi sono ottimi i cibi integrali, i cereali e in alternativa alla mela, per levare il medico di torno, vanno bene anche 4 noci al giorno.

Bisognerebbe limitare l' uso della pasta (e comunque non più di 70 grammi) e ridurre al minimo zuccheri e dolci. Queste sono le linee principali dettate a livello internazionale».

obesita' 2

E col bere, come ci regoliamo? Astinenza totale?

«Per gli uomini va bene un bicchiere di rosso a pranzo e uno a cena. Per le donne meglio uno solo al giorno».

Ultima domanda. Chi può seguire queste regole?

«Non ci sono limiti di età. Da chi sta sui banchi di scuola (la dad non ha certo aiutato) agli anziani. Non è complicato. Basta solo un po' di buona volontà».

obesita' 1 obesità obesità obesità donna obesa obesità obesità obesita'