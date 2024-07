'Cecchino che ha sparato era a meno di 150 metri da Trump'

attentato a donald trump in pennsylvania4

WASHINGTON

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Un'analisi dell'Associated Press di oltre una dozzina di video e foto della scena del comizio di Donald Trump, nonché di immagini satellitari del sito, mostra che chi ha sparato è riuscito ad avvicinarsi sorprendentemente al palco dove stava parlando l'ex presidente. Secondo alcuni giornalisti, il tetto su cui si era appostato era a meno di 150 metri dal palco, una distanza dalla quale un tiratore decente avrebbe potuto ragionevolmente colpire un bersaglio di dimensioni umane.

THOMAS MATTHEW CROOKS

Biden ha parlato con Trump dopo la sparatoria

WASHINGTON

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Joe Biden ha parlato con il suo rivale presidenziale Donald Trump dopo che è rimasto ferito in una sparatoria durante un suo comizio a Butler. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente americano ha parlato anche con il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro e il sindaco di Butler Bob Dandoy.

Autore spari a Trump ucciso da cecchino del Secret Service

WASHINGTON

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - L'uomo che da un tetto ha sparato con un fucile in stile Ar sul comizio di Donald Trump è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Lo riferiscono alcuni media Usa.

attentato a donald trump in pennsylvania11

Trump visto scendere dal suo aereo dopo la sparatoria

In un video su X, non si vede l'orecchio ferito

WASHINGTON

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato visto scendere dal suo aereo senza aiuto, poche ore dopo essere sopravvissuto a un attentato alla sua vita, in un video pubblicato dal suo vice direttore delle comunicazioni sui social media questa mattina presto. Nel video, pubblicato da Margo Martin su X, Trump, in abito blu scuro e camicia bianca senza cravatta, si vede scendere le scalette del suo aereo mentre un agente armato gli fa da scorta. Non si vede l' orecchio destro, ferito nell'attentato. Il New York Times ha riferito che è nel New Jersey, dove trascorrerà la notte americana (dove è da poco passata l'1 di notte).

THOMAS MATTHEW CROOKS

Testimoni, avvertito polizia della presenza di cecchino ++

A Bbc, 'gli agenti non avevano idea di cosa stesse succedendo'

WASHINGTON

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Testimoni avvrebbero cercato "disperatamente" di avvertire la polizia della presenza di un cecchino armato di fucile armato sul tetto istanti prima dell'attacco a Donald Trump. Lo riferisce la Bbc. "Si vedeva chiaramente con un fucile in mano", ha detto un testimone sostenendo di aver avvertito la polizia che, secondo il suo racconto, "non aveva idea di cosa stesse succedendo".

Abc, sparatore su comizio Trump ha usato un fucile tipo Ar ++

WASHINGTON

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - L'uomo che ha aperto il fuoco sul comizio di Donald Trump, ferendo l'ex presidente insieme ad altre due persone e uccidendone una, avrebbe usato un fucile in stile Ar, appollaiato su un tetto. Lo riporta Abc News.

attentato a donald trump in pennsylvania12

Da www.repubblica..it

Media locali: Fbi conferma identità dell’attentatore in Thomas Matthew Crooks, 20 anni

La conferma alle prime rivelazioni.

07:36

Zelensky: sconvolto per attacco a Donald Trump

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto "sconvolto" per gli spari contro l'ex presidente Usa. "Sono sconvolto nell'apprendere della sparatoria contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump al suo comizio in Pennsylvania. Tale violenza non ha giustificazione e non ha posto in nessun luogo del mondo. La violenza non dovrebbe mai prevalere" ha scritto su X Zelensky. "Sono sollevato nel sapere che Trump è ora al sicuro e gli auguro una pronta guarigione. Le mie condoglianze vanno ai familiari della vittima di questo attacco, un partecipante al comizio", ha continuato. "Estendo il mio appello a mantenersi forti - ha concluso - a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questo evento. Auspico che l'America ne esca più forte".

attentato a donald trump in pennsylvania7

07:34

Mail di Trump ai suoi sostenitori: non mi arrenderò mai

L'ex presidente Usa Donald Trump ha inviato un'email ai suoi sostenitori con un messaggio breve, dopo essere stato leggermente ferito durante una sparatoria al suo comizio a Butler, in Pennsylvania. In questo messaggio ha scritto: "non mi arrenderò mai", a quanto riporta la Cnn. "Questo è un messaggio da Donald Trump - si legge nell'email, con caratteri tutti in maiuscolo - non mi arrenderò mai!" l'email si conclude con la sua firma e il suo ritratto.

attentato a donald trump in pennsylvania13

07:27

New York Post: identificato l’attentatore, si chiamava Thomas Matthew Crooks

Sarebbe stato identificato come Thomas Matthew Crooks il ventenne della Pennsylvania che ha sparato all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una manifestazione in Pennsylvania. Lo riferisce il New York Post sul suo sito, citando proprie "fonti".

07:20

Su X il video del presunto attentatore neutralizzato

06:44

attentato a donald trump in pennsylvania6

Aereo Trump ha lasciato Pittsburgh, atterrato a Newark

L'aereo di Donald Trump ha lasciato l'aeroporto di Pittsburgh ed è atterrato a Newark (New Jersey), dopo che il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti è stato ferito all'orecchio destro da un colpo d'arma da fuoco mentre teneva un comizio. Secondo uno dei principali portali di tracciamento degli aerei, l'aereo di Trump ha lasciato la Pennsylvania questa notte dopo l'attacco che ha ucciso un assistente e l'aggressore, che è stato colpito dai servizi segreti. L'aereo è atterrato a Newark, molto vicino a New York, dove l'ex presidente ha la sua residenza nella Trump Tower. Secondo Fox News, Trump è stato dimesso da un ospedale locale dopo essere stato ferito all'orecchio destro.

06:43

Usa: in video sui social media il cadavere dell'attentatore di Trump

attentato a donald trump in pennsylvania2

Due video pubblicati sui social media e verificati dal New York Times sembrano mostrare la persona sospettata di aver sparato a Donald Trump. La persona giace immobile sul tetto di un piccolo edificio a circa 400 metri a nord del palco da cui stava parlando l'ex presidente a Butler, in Pennsylvania. La posizione del corpo corrisponde alla probabile provenienza dei colpi. Un'analisi audio degli spari ha determinato che provenivano all'incirca dalla stessa distanza della posizione del corpo e anche la ferita visibile sull'orecchio destro di Trump, che era rivolto a nord-ovest, è coerente con gli spari provenienti da quella direzione. Il portavoce dei servizi segreti, Anthony Guglielmi, ha riferito che il presunti attentatore "ha sparato diversi colpi verso il palco da una posizione elevata fuori dal luogo del comizio".

THOMAS MATTHEW CROOKS

06:42

Washington Post: a sparare su comizio Trump 20enne della Pennsylvania

La persona che ha sparato sul comizio di Donald Trump è un uomo di 20 anni della Pennsylvania. Lo scrive il Washington Post, citando una fonte a conoscenza delle indagini.

06:40

Fbi: identificato chi ha sparato al comizio di Trump

L'Fbi ha riferito in una conferenza stampa di aver "identificato provvisoriamente" chi ha sparato sul comizio di Donald Trump, ma non ne ha diffuso l'identità.

06:39

Attentatore non aveva documenti, si usa Dna per identificarlo

attentato a donald trump in pennsylvania3

Il presunto attentatore di Donald Trump non aveva con sé documenti di identità e le autorità stanno cercando di identificarlo attraverso l'analisi dei dati biometrici e del Dna. E' quanto è emerso dalla conferenza stampa dell'Fbi e delle autorità locali, che si è appena conclusa a Butler, in Pennsylvania. In precedenza, era emerso che il presunto attentatore sarebbe un maschio, bianco, dell'area di Butler.

attentato a donald trump in pennsylvania15

06:38

Autore spari a Trump ucciso da cecchino del Secret Service

attentato a donald trump in pennsylvania10

attentato a donald trump in pennsylvania16

attentato a donald trump in pennsylvania5

L'uomo che da un tetto ha sparato con un fucile in stile Ar sul comizio di Donald Trump è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Lo riferiscono alcuni media Usa.