C’È VITA SU MARTE! – NEL PIANETA ROSSO CI SONO INSETTI E SERPENTI: L’ANNUNCIO DELL’ENTOMOLOGO WILLIAM ROSOMER, CHE PER ANNI HA ANALIZZATO LE FOTOGRAFIE SCATTATE DAI ROVER DELLA NASA – ROSOMER HA RICONOSCIUTO CREATURE SIMILI AD API, BOMBI E SERPENTI – VIDEO

Insetti e serpenti su Marte. William Rosomer, uno dei più importanti entomologi americani, ha studiato per anni le fotografie scattate dai rover della Nasa sul pianeta rosso e oggi si dice assolutamente certo dell’esistenza di diverse specie di insetti - sia vivi che fossili - su Marte. Rosomer lo ha annunciato ieri a St. Louis, in Missouri, in occasione del congresso annuale dell’Entomological Society of America.

Attraverso la proiezione di una serie immagini, il professore dell’Ohio University ha affermato che «la vita su Marte c’è stata e c’è ancora». In particolare, avrebbe riconosciuto la presenza di creature simili ad api, bombi e serpenti: «Tre regioni del corpo, una sola coppia di antenne e sei zampe - ha spiegato - sono tradizionalmente sufficienti per stabilire l’identificazione come insetto sulla Terra. Per gli artropodi bastano invece un esoscheletro e appendici articolate. Queste caratteristiche dovrebbero essere valide anche per identificare un organismo su Marte. Su queste basi, nelle foto dei rover si possono vedere forme simili ad artropodi e insetti terrestri».

