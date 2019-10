PER RUBARE DUE ROLEX BASTANO 18 SECONDI - VIDEO: DUE PERSONE PRENDONO A MAZZATE LA VETRINA DI UNA GIOIELLERIA DI MILANO, PRENDONO DUE ROLEX DAL VALORE DI 75MILA EURO E SCAPPANO IN BICICLETTA - UN RAGAZZO CHE FACEVA CONSEGNE IN SCOOTER LI HA INSEGUITI MA POI… - VIDEO

Ilaria Carra per www.repubblica.it

Con una mazza spaccano la vetrina e, in pochi secondi, prendono due Rolex esposti e fuggono via. Sono ricercati i due autori della rapina alla gioielleria La bottega del tempo di via Cesare Battisti 8, accaduta nella tarda mattinata di sabato in pieno centro a Milano.

I due soggetti, probabilmente italiani, avevano giacconi, cappelli e guanti: uno ha fatto il palo e l'altro ha usato una mazza con sperone per rompere una parte della vetrina blindata allarmata e rubare i due orologi dal valore di circa 75mila euro. Poi sono scappati a bordo di due biciclette. Inizialmente sono stati seguiti da un ragazzo che faceva consegne in scooter, poi di loro si sono perse le tracce.

Il titolare ha visto in diretta la rapina nei monitor della videosorveglianza. Per paura, si è rifugiato nel retrobottega. Sul caso indaga la polizia.

milano, rapina in una gioielleria a colpi di mazza 5