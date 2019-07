Da www.fanpage.it

come rubare una macchina con una bottiglia di plastica 10

Un video che circola su YouTube mette in guardia gli automobilisti mostrando come i ladri potrebbero rubare l'auto. Una bottiglia di plastica messa tra il paraurti e la ruota, sul lato passeggero: quando il conducente mette in moto e si muove sente uno strano rumore, si ferma e il primo istinto è quello di scendere a controllare. È in questo momento, avvertono i dimostranti nelle immagini, che i ladri entrerebbero in azione per approfittare e salire sull'auto lasciata incustodita.

come rubare una macchina con una bottiglia di plastica 9 come rubare una macchina con una bottiglia di plastica 3 come rubare una macchina con una bottiglia di plastica 7 come rubare una macchina con una bottiglia di plastica 5 come rubare una macchina con una bottiglia di plastica 1 come rubare una macchina con una bottiglia di plastica 2 come rubare una macchina con una bottiglia di plastica 8 come rubare una macchina con una bottiglia di plastica 4 come rubare una macchina con una bottiglia di plastica 6