IL RUGGITO DI TIGER – WOODS FA CAUSA ALLA SUA EX AMANTE, LA MODELLA RACHEL UCHITEL: GIUSTAMENTE RIVUOLE INDIETRO GLI 8 MILIONI DI DOLLARI CON CUI AVEVA COMPRATO IL SUO SILENZIO - QUANDO VENNE FUORI LA SUA RELAZIONE EXTRACONIUGALE, LA DONNA INTASCÒ LA SOMMA E FIRMÒ UN ACCORDO DI RISERVATEZZA. POI PERÒ SE N'È FREGATA, ACCETTANDO DI FARSI INTERVISTARE PER IL DOCUMENTARIO DELLA HBO "TIGER", USCITO ALL'INIZIO DI QUEST'ANNO... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Tiger Woods

L'ex amante di Tiger Woods, Rachel Uchitel, è stata citata in giudizio dall'avvocato della superstar del golf per aver violato il suo NDA (l’accordo di non divulgazione) da 8 milioni di dollari. Uchitel ha rivelato di aver firmato un accordo di non divulgazione e ha descritto come le ricadute dello scandalo continuano a influenzare la sua vita in un articolo per il New York Times pubblicato lunedì.

RACHEL UCHITEL NEL DOCUMENTARIO HBO SU TIGER WOODS

Uchitel ha detto di aver inizialmente firmato un accordo di non divulgazione lungo più di 30 pagine nel 2009 subito dopo che è stato rivelato che lei e Woods, che all'epoca era sposato, avevano una relazione. Il documento stabiliva che non poteva parlare della sua relazione con Woods.

Rachel Uchitel 5

Uchitel, che è stata rappresentata dal famoso avvocato di Hollywood Gloria Allred, ha ottenuto 5 milioni di dollari e la promessa di 1 milione di dollari all'anno per tre anni in cambio del suo silenzio. Ma nonostante il suo accordo, nel 2019 ha rotto il silenzio e ha accettato di parlare della sua relazione con Woods per il documentario della HBO "Tiger", uscito all'inizio di quest'anno.

«Volevo per una volta essere io a raccontare la mia storia», ha detto al Times a proposito della sua decisione. Dopo essere apparsa nel documentario, Uchitel ha presentato istanza di fallimento, dopo aver speso circa 2 milioni di dollari che ha detto di aver compensato dall'accordo. Tuttavia, uno degli avvocati di Woods, Michael Holtz, sta cercando di ottenere ragione.

RACHEL UCHITEL

Uchitel ha spiegato al Times che una decisione del genere potrebbe metterla in un buco più profondo di quello in cui si trova già. Ha detto che sta attraversando tempi difficili e può trovare solo lavoro legato alla sua reputazione offuscata, incluso essere un portavoce del sito web di Sugar Daddy "Seeking Arrangement".

Uchitel dice che le cose sono andate male per lei dopo aver firmato l'NDA. Era una delle tante donne con cui Woods aveva avuto relazioni durante il suo matrimonio con l'ex moglie, Elin Nordegren.

Alla fine è stato rivelato che Woods aveva più relazioni ma Uchitel è stato il volto dello scandalo e di tutte le amanti della star del golf era lei quella che era una presenza costante nei tabloid. Cercando di proteggere la sua reputazione, Uchitel ha organizzato una conferenza stampa e ha affermato che pochi minuti dopo l'annuncio, il suo avvocato ha sentito un rappresentante di Woods che le ha offerto 200.000 dollari per annullarlo e per sequestrare il suo telefono e le sue e-mail, ha detto al Times.

ELIN NORDEGREN TIGER WOODS

Woods ha quindi chiamato Uchitel e le ha detto di «prendere quello che puoi», in quella che sarebbe stata la loro conversazione finale. Uchitel ha deciso una somma di 10 milioni di dollari e Woods e i suoi avvocati hanno lavorato tutta la notte e alle 3 del mattino l'accordo è stato ridotto del 20% a 8 milioni.

«Non sono un'idiota, non sono una prostituta, non sono una prostituta», ha detto al Times. «Ero e sono una ragazza molto intelligente ed è per questo che ho negoziato 8 milioni, perché sapevo che avrebbe influenzato la mia vita».

Tiger Woods 2

Rachel Uchitel