RUGHE RUBATE ALLA SCUOLA – "NONNA BRIGITTE" TORNA SUL LUOGO DEL DELITTO, OVVERO TRA I BANCHI DI SCUOLA DOVE CONOBBE IL SUO BEBÈ MACRON - LA PREMIÈRE DAME SI DEDICHERÀ NUOVAMENTE ALL’INSEGNAMENTO, IMPARTENDO LEZIONI DI FRANCESE IN UN ISTITUTO PER ADULTI DISOCCUPATI – LE FAMIGLIE DEI LICEALI POSSONO TIRARE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO…

La première dame Brigitte Macron torna alla professione di insegnante di francese, quella che le fece incontrare il brillante liceale Emmanuel destinato a diventare suo marito e poi presidente della Repubblica. L' annuncio ufficiale era previsto la scorsa settimana, martedì 16 aprile, ma è stato rinviato assieme al resto della comunicazione dell' Eliseo a causa dell' incendio di Notre-Dame.

La conferenza stampa del capo dello Stato sulle misure di risposta al «grande dibattito nazionale» verrà recuperata oggi alle 18, mentre il nuovo impegno di Brigitte Macron è stato rivelato ieri dal settimanale Le Point .

La moglie del presidente impartirà una o due lezioni di francese al mese, ma sarà anche presidente del comitato pedagogico della scuola Live - «L' Institut des Vocations pour l' Emploi» che aprirà due sedi a Valence, nel Sud della Francia, e a Clichy-sous-Bois, alla periferia nord di Parigi.

È un istituto rivolto agli adulti tra i 25 e 30 anni, senza diploma e in difficoltà nel trovare lavoro perché privi di qualificazione professionale. Solo a Clichy, dove l' edificio scolastico è in costruzione, gli allievi di Live saranno circa 50. Verranno pagati, e oltre ai corsi di francese di Brigitte seguiranno lezioni di inglese, storia, matematica, e laboratori dove verranno allenati a presentarsi ai colloqui di lavoro e a mettere a punto un progetto professionale.

La première dame avrà a che fare quindi con un profilo di allievo molto diverso rispetto a quello incontrato nella maggior parte della carriera: dai liceali di buona famiglia degli istituti privati cattolici «La Providence» di Amiens, dove incontrò Emmanuel, e il «Franklin» di Parigi frequentato dai figli della classe dirigente francese, ai giovani adulti di periferia, reduci da difficoltà scolastiche e disoccupati.

La scuola Live è un progetto finanziato dal gruppo Lvmh di Bernard Arnault, l' uomo più facoltoso di Francia. Nei giorni scorsi i 200 milioni di euro offerti da Arnault per la ricostruzione di Notre-Dame hanno suscitato non poche critiche, provocando in particolare le proteste dei gilet gialli che accusano i mecenati di occuparsi della cattedrale per ragioni fiscali (in realtà i finanziamenti non saranno defiscalizzati, ndr).

La riqualificazione professionale, l' insegnamento, l' inserimento dei giovani adulti nel mondo del lavoro sono competenze e responsabilità principalmente riservate allo Stato: in qualche caso subentrerà LVMH, che estenderà le sue più recenti attività filantropiche da Notre-Dame al cercare di dare una chance ai giovani esclusi. Dove ha fallito la République, interverrà il più grande gruppo del lusso al mondo.

La collaborazione tra Brigitte Macron e la famiglia Arnault non è nuova. La première dame è stata professoressa di francese dei figli di Bernard Arnault al liceo Franklin di Parigi, e la conoscenza si è approfondita pochi anni fa, durante una cena a New York tra Brigitte e Emmanuel, all' epoca ministro dell' Economia, e Delphine Arnault (ai vertici della maison Louis Vuitton) e il suo compagno Xavier Niel, co-editore di Le Monde e patron dell' operatore telefonico Free. Da allora Brigitte Macron nelle apparizioni pubbliche indossa sempre abiti Louis Vuitton prestati dalla casa

