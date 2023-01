RUPERT MURDOCH, UN GRAN TRAPANATORE! - A 90 ANNI PASSATI IL MAGNATE AMERICANO VOLA ALLE BARBADOS INSIEME AD ANN-LESLEY SMITH, SUA NUOVA FIAMMA DI 66 ANNI – MA LEI È SOLO L’ULTIMA DI UNA LUNGA SERIE DI DONNE CHE IL MILIARDARIO AMERICANO HA SEDOTTO. MURDOCH SI È SPOSATO PER LA PRIMA VOLTA A 25 ANNI MA, TRA LE TANTE, LA SUA STORIA PIÙ INTRIGANTE È STATA CON UNA PRESUNTA SPIA DEL GOVERNO CINESE CHE, OLTRE A MURDOCH, AVREBBE PASSATO NOTTI BOLLENTI CON TONY BLAIR IN CASA DI...

Esrtatto dell'articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

Rupert Murdoch, l'editore più importante del mondo, compirà 92 anni a marzo ed è di nuovo innamorato. Si è sposato e ha divorziato già per quattro volte, ma evidentemente non sopporta la solitudine e le esperienze del passato non gli hanno insegnato niente.

A novembre, solo due mesi dopo il divorzio da Jerry Hall, ha conosciuto la musicista Ann-Lesley Smith, 66 anni, vedova del cantante country americano Chester Smith, e l'ha invitata per Natale nella sua casa di Mayfair a Londra. Qualche giorno fa, ha rivelato il Daily Mail, la coppia si trovava in vacanza a Barbados. [...]

[…] I due non hanno fatto nulla per nascondere il loro legame, che probabilmente diventerà presto ufficiale. Ann-Lesley indossava un bikini giallo coperto da un sarong e portava al collo una collanina con qualche diamante e un crocefisso, perché è molto religiosa.

In un'intervista rilasciata tempo fa aveva detto di avere vissuto nel peccato della convivenza con un uomo per lungo tempo, ma di avere poi «incontrato Dio» che le indicò la via per diventare un cappellano della polizia volontario nella contea di Marin, in California. «Da quando ho cominciato a camminare con Dio ha aggiunto le cose del mondo mi sono sembrate prive di senso». […]

Murdoch si è sposato la prima volta a 25 anni con Patricia Booker, un'assistente di volo, che ha lasciato 11 anni dopo. È poi arrivata Anna Torv, una giornalista che è rimasta con lui per 31 anni, scalzata solo dalla prorompente irruzione sulla scena di Wendi Deng, una ragazza cinese di 38 anni più giovane, nata come Confucio in uno sperduto paesino dello Shandong.

jerry hall e rupert murdoch

Dopo il divorzio nel 2013, lo stesso Wall Street Journal ha avanzato il sospetto che Wendi fosse una spia della Cina, addestrata a entrare nelle confidenze delle persone che contano: tra le altre anche Ivanka Trump, Nicole Kidman e Bono.

Si disse pure che era diventata l'amante di Tony Blair, che avrebbe clandestinamente incontrato proprio nelle abitazioni di Murdoch […] All'epoca il Daily Telegraph diede per certa la relazione, che metteva in grande imbarazzo Blair non solo perché era anche lui sposato, ma anche perché era molto amico di Murdoch ed era stato padrino di una delle sue figlie. […]

