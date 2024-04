CON LA RUSPA IN TANGENZIALE, ANDIAMO A COMANDARE – ASSURDO INSEGUIMENTO A GWINNETT, IN GEORGIA, DOVE UN OPERAIO HA RUBATO UNA RUSPA DA 34 TONNELLATE DALLA DITTA DALLA QUALE ERA STATO LICENZIATO – GLI AGENTI NON RIUSCIVANO A FERMARLO CON LE LORO VOLANTI E SI SONO AFFIDATI A UN’ALTRA RUSPA CHE L’HA SPERONATO E…

Da www.lastampa.it

furto di ruspa in georgia 9

La polizia della contea di Gwinnett, in Georgia, ha dovuto misurarsi con un insolito inseguimento: un uomo ha rubato da una ditta locale e dirottato una ruspa di oltre 34 tonnellate.

L'autore del furto del grosso mezzo è un ex operaio, licenziato nel mese di settembre. I filmati delle telecamere mostrano i tentativi degli agenti di fermarlo, tentativi resi vani dalla grossa stazza del veicolo. Così, la polizia ha utilizzato una seconda ruspa per intercettare, bloccare e ribaltare quella rubata.

