LE RUSPE ABBATTONO IL MITO DI “NARCOS” - DEMOLITA LA REGGIA MESSICANA DI AMADO CARRILLO FUENTES, NOTO COME “EL SENOR DE LOS CIELOS” PER LA FLOTTA CON CUI TRASPORTAVA DROGA PER PABLO ESCOBAR – LA VITA E SOPRATTUTTO LA MORTE AVVOLTE NEL MISTERO: È CERTO CHE SI SOTTOPOSE A NUMEROSE OPERAZIONI DI PLASTICA FACCIALE. L’ULTIMA GLI SAREBBE STATA FATALE, MA C’È CHI SOSPETTA CHE SIA ANCORA VIVO…

la reggia messicana di amado carrillo fuentes 1

Estratto dell'articolo di Daniele Mastrogiacomo per “la Repubblica”

Per la storia e la giustizia è morto nel 1997. Ma la leggenda racconta che sia ancora vivo, la faccia trasformata in una delle tante plastiche chirurgiche a cui si era sottoposto, anonimo e felice di godersi il malloppo raccolto in 30 anni come capo indiscusso del Cartello di Juárez.

amado carrillo fuentes, 1

Amado Carrillo Fuentes, noto nel mondo dei narcos come El señor de los cielos , per la flotta di 30 bimotori, jet e persino Boeing 727 con cui trasportava i carichi di marijuana, di cocaina e poi di eroina negli Usa per conto del socio colombiano Pablo Escobar Gaviria, torna d' attualità per un sontuoso palazzo arabeggiante che sorge poco distante da Hermosillo, Stato messicano di Sonora, proprio sotto il confine con l' Arizona.

In mezzo al deserto, intatto ma completamente abbandonato da 27 anni, i muri segnati da grossi buchi e coperti da scritte, sorge questa ostentata riproduzione dell' architettura islamica che ricorda il palazzo di "Mille e una notte": 2500 metri quadrati tra stanze, saloni, bagni, saune sormontati dalle 5 cupole tradizionali e dall' elefante bianco. La Procura generale ha deciso di abbatterlo dopo averlo sequestrato nel 1993 perché diventato il rifugio di sbandati e tossici. Le ruspe sono già entrate in azione.

la reggia messicana di amado carrillo fuentes 2

Tutti sanno che apparteneva ad Amado Carrillo Fuentes. (…) Se le gesta e le imprese del Signore dei cieli sono note e raccontate sin dagli anni 70, resta invece avvolta dal mistero la sua fine. È certo che si sottopose a operazioni di plastica facciale. L' ultima gli sarebbe stata fatale: i due chirurghi che l' operarono, assieme all' anestesista, furono trovati cadaveri.

la reggia messicana di amado carrillo fuentes 3

Il corpo di Fuentes venne mostrato solo dopo alcuni giorni e appariva con necrosi che gli deturpavano il viso. Il resto sono voci, leggende. (…) Chi ha visto su Netflix la serie "Narcos" ha imparato a conoscerlo. Si sospetta che abbia fatto un accordo con la Dea per godersi il tesoro accumulato. Tranne il palazzo da Mille e una notte: secondo Forbes il capriccio di un uomo da 30 miliardi di dollari.

amado carrillo fuentes, pablo escobar amado carrillo fuentes, 2 amado carrillo fuentes, tomba di amado carrillo la reggia messicana di amado carrillo fuentes 4 il corpo di amado carrillo fuentes, il corpo di amado carrillo fuentes il corpo di amado carrillo fuentes, amado carrillo fuentes, 5 la reggia messicana di amado carrillo fuentes amado carrillo fuentes,