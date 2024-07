LA RUSSA NON HA ANCORA COMPRESO COME DEVE COMPORTARSI LA SECONDA CARICA DELLO STATO

(ANSA) - "Sulla vicenda di questi giorni, ho una posizione di assoluta e totale condanna". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della Cerimonia del Ventaglio commentando l'aggressione di un cronista da parte di alcuni militanti di Casapound.

"Ci vuole - ha aggiunto - un modo più attento di fare le incursioni legittime da parte dei giornalisti. La persona aggredita, a cui va la mia solidarietà, non si è mai dichiarata giornalista. Non sto giustificando niente. Non credo però che il giornalista passasse lì per caso, trovo più giusto se l'avesse detto. Ma questo non può giustificare minimamente l'azione violenta".

(ANSA) - "Ci sono una legge precisa e un percorso preciso. C'è un consigliere del Pd che ha fatto male a un consigliere della Lega. Non vorrei si chiedesse lo scioglimento del Pd. Per Casapound può esserci una valutazione, quando verrà fatta la leggerò". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della Cerimonia del Ventaglio rispondendo a chi chiedeva se fosse favorevole allo scioglimento di Casapound.

LA RUSSA, INCOMPRENSIONI SALVINI-TAJANI MA MI FIDO DI LORO

(ANSA) - C'è stata "qualche incomprensione tra Salvini e Tajani ma tutti e due hanno detto che questo non mette in discussione la durata e la capacità del governo di stare insieme, mi fido di loro, che devo dire". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della Cerimonia del Ventaglio, rispondendo alle domande poste dal presidente dell'Associazione stampa parlamentare Adalberto Signore.

LA RUSSA, APPREZZO IL 'NO' A VON DER LEYEN SENZA ROMPERE CON LEI

(ANSA) - "Ne ho parlato con Toniato (il segretario generale del Senato, ndr), io avevo scommesso che non avremmo votato a favore" di Ursula von der Leyen. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della Cerimonia del Ventaglio, raccontando avere "una maglietta che uso la notte", risalente a "una manifestazione" di quando FdI era "molto lontano dai risultati attuali ma già cresciuto: diceva 'mai con il Pd, mai con i 5 stelle. Non ne abbiamo mai fatta una con scritto 'mai con i Verdi, con la sinistra europea, mai con Salis', tanto per fare nome evocativo.

Anzi - ha continuato - con il padre ho intrattenuto un ottimo rapporto, non foss'altro perché era un elettore conclamato del mio partito, finché figlia lo ha portato su posizioni diverse. Da padre avrei fatto la stessa cosa". "Per me - ha proseguito La Russa - non aver votato von der Leyen senza rompere con von der Leyen, senza arrivare ad accuse ma aver detto che è una posizione politica che non compromette il rapporto e le aspettative dell'Italia, se devo dare un giudizio, dico che ho apprezzato".

