22 ago 2022 13:52

I RUSSI HANNO TROVATO IL CAPRO ESPIATORIO – SECONDO I SERVIZI DI INTELLIGENCE DI MOSCA A UCCIDERE DARYA DUGINA SAREBBE STATA UNA CITTADINA UCRAINA, NATALIA VOVK: NATA NEL 1979, SAREBBE LEI AD AVER PREPARATO LA BOMBA CHE HA FATTO SALTARE IN ARIA L’AUTO DELLA FIGLIA DI DUGIN – IL COMUNICATO UFFICIALE: “NATALIA VOVK È ARRIVATA IN RUSSIA IL 23 LUGLIO E ORA È IN ESTONIA”