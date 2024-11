I RUSSI SONO PIÙ CRUDELI DEI NARCOS COLOMBIANI – IN UNA FATTORIA NELLA REGIONE KRASNOYARSK LA 17ENNE MILENA SHEVELYOVA È STATA STORDITA A BASTONATE DA UN DIPENDENTE DI SUO PADRE CHE POI, MENTRE LA POVERETTA ERA ANCORA VIVA, L’HA DATA IN PASTO AI MAIALI - L’UOMO ACCUSATO DEL CRIMINE TRUCULENTO È IGOR ZAIKA, 40 ANNI: SECONDO LA POLIZIA AVEVA LITIGATO CON IL PAPA’ DELLA VITTIMA E SI È VENDICATO UCCIDENDO LA RAGAZZA - DOPO AVERLA AMMAZZATA HA DATO FUOCO AL SUO CELLULARE...

Estratto dell’articolo di Giovanni Turi www.fanpage.it

milena shevelyova

Sarebbe stata stordita dopo una scarica di bastonate e gettata in un recinto di maiali. Per poi essere sbranata a morte. Così Milena, appena 17enne, è stata uccisa sabato 23 novembre in una fattoria nella città di Ushkanka, nella regione Krasnoyarsk della Russia.

L'autore dell'aggressione sembra avere un nome e un cognome: Igor Zaika, 40 anni, agricoltore. Quest'ultimo, già messo in manette, è un dipendente del padre della vittima, la quale si stava prendendo cura degli animali mentre i suoi genitori erano fuori casa, in un paese vicino, a vendere carne.

Come ricostruito da The Sun, la vicenda è avvenuta verso sera. Il 40enne aveva litigato con il suo titolare e, per questo, aveva fatto irruzione nel porcile di sua proprietà con l'intenzione di uccidere il bestiame. Gli investigatori riportano che, non appena ha beccato la figlia, l'ha attaccata. […]

igor zaika 2

L'agricoltore aveva subito provato a occultare ogni prova. Con un'ascia aveva distrutto il suo telefono, bruciandolo in una fornace insieme al bastone. Quando i genitori hanno provato a telefonarle, non hanno ottenuto alcuna risposta.

A quel punto, in preda alla preoccupazione, i genitori hanno mandato una persona di fiducia (c'è chi dice il fidanzato, altri dicono un amico di famiglia) a controllare: è stato lui a trovare il corpo e a contattare i soccorsi.

La giovane è stata ritrovata ricoperta di morsi e ne è stato subito accertata la morte. Le indagini sono ancora in corso, gli investigatori hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. […]

fattoria dove e stata uccisa milena shevelyova igor zaika 1 igor zaika milena shevelyova fattoria dove e stata uccisa milena shevelyova 1 milena shevelyova 1 igor zaika