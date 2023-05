16 mag 2023 08:23

IN RUSSIA BASTA AVER LAVORATO CON GLI AMERICANI PER ESSERE IDENTIFICATO COME NEMICO – ROBERT SHONOV, EX FUNZIONARIO DELL’AMBASCIATA AMERICANA A MOSCA, È STATO ARRESTATO CON L’ACCUSA DI “COLLABORAZIONE SU BASE RISERVATA CON UNO STATO ESTERO”. IN PRATICA: SPIONAGGIO – SHONOV RISCHIA UNA PENA DI OTTO ANNI DI CARCERE ED È ORA DETENUTO NELLA FAMIGERATA PRIGIONE DI LEFORTOVO, A MOSCA…