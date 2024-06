IN RUSSIA CONTINUANO AD ACCADERE STRANI "INCIDENTI" – UN TRENO È DERAGLIATO VICINO A INTA, UNA CITTÀ A NORD-OVEST DEL PAESE: SECONDO IL MINISTERO DELLA SANITÀ ALMENO DUE PERSONE SONO MORTE, ALTRE QUARANTA SONO RIMASTE FERITE. TRA QUESTI SETTE PASSEGGERI, TRA CUI UN BAMBINO, VERSANO IN “CONDIZIONI SERIE” - GLI INVESTIGATORI SOSPETTANO CHE LA CAUSA DELL'INCIDENTE SIANO STATE LE FORTI PIOGGE… VIDEO

(ANSA) - Almeno due persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Inta, una città nel nord-ovest della Russia: lo riportano le ferrovie statali russe, riprese dall'agenzia Interfax. Il Moscow Times riporta che secondo il ministero della Sanità russo circa 40 persone sono rimaste ferite e sette di loro, tra cui un bambino, versano in "condizioni serie".

Sarebbero deragliati 9 vagoni su 14 del treno numero 511, che collega Vorkuta a Novorossiysk. A bordo, secondo le autorità, c'erano 195 passeggeri e 20 dipendenti delle ferrovie. Gli investigatori sospettano che la causa dell'incidente siano state le forti piogge che hanno eroso il terreno sotto i binari.

