IN RUSSIA IL COVID È DI NUOVO FUORI CONTROLLO – NELLE ULTIME 24 ORE CI SONO STATI 737 MORTI PER CORONAVIRUS: È UN NUOVO RECORD NEGATIVO PER IL PAESE, CHE SUPERA PER LA PRIMA VOLTA LA QUOTA DI 700 VITTIME IN 24 ORE - PUTIN NON È RIUSCITO A CONVINCERE I SUOI COMPATRIOTI A VACCINARSI (SOLO IL 13% HA RICEVUTO LA DOPPIA DOSE DI SPUTNIK), E I RISULTATI SI VEDONO…