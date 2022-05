LA RUSSIA? È FREGATA! - UN’ALTRA NAVE DI PUTIN STA BRUCIANDO VICINO ALL’ISOLA DEI SERPENTI, NEL MAR NERO, DOPO ESSERE STATA COLPITA DA UN RAZZO UCRAINO: SI TRATTA DELLA FREGATA “AMMIRAGLIO MAKAROV” - LA NOTIZIA È STATA DIFFUSA DA KIEV, I RUSSI NON CONFERMANO, MA ALCUNE NAVI DI SOCCORSO SONO ARRIVATE DALLA CRIMEA. NOVITÀ ANCHE SULL’ORMAI FAMOSO INCROCIATORE MOSKVA. L’UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO DI MOSCA HA RISPOSTO AL PADRE DI UNO DEI MARINAI DISPERSI: “NON PRENDEVA PARTE ALL’OPERAZIONE SPECIALE” (ALLORA CHE CI FACEVA LÌ?)

1 - UCRAINA: LA FREGATA RUSSA "AMMIRAGLIO MAKAROV" COLPITA DA MISSILE, È IN FIAMME

Da www.tgcom24.mediaset.it

La fregata russa "Ammiraglio Makarov", categoria Petrel 11356R, sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colpita da un razzo ucraino Neptune. Lo dice il deputato Oleksiy Honcharenko su Telegram, citato dai media ucraini. Un'esplosione si sarebbe verificata sulla nave, seguita da un incendio. Aerei russi stanno sorvolando quell'area del Mar Nero e navi di soccorso sono arrivate dalla Crimea in aiuto della fregata. Su telegram circolano foto di una nave in fiamme ma da parte russa non ci sono state conferme.

2 - 'MOSKVA NON PRENDEVA PARTE A OPERAZIONE SPECIALE IN UCRAINA'

(ANSA) - "L'incrociatore Moskva non prendeva parte all'operazione speciale in Ucraina, non era incluso nell'elenco delle unità militari e delle unità coinvolte e non è entrato nelle acque territoriali ucraine".

Lo ha scritto l'ufficio del pubblico ministero di Mosca rispondendo ufficialmente con una lettera alla richiesta di notizie precise sulla sorte del figlio inviata da Dmytro Shkrebets, padre del soldato di leva Yegor Shkrebets, che si trovava sull'ammiraglia affondata nel Mar Nero.

L'ufficio ha specificato che il marinaio è "improvvisamente scomparso in alto mare ed è stato dichiarato disperso dall'unità militare poichè le ricerche non hanno dato esito". A rendere nota la vicenda è lo stesso Dmytro Shkrebets sul principale social russo VKontakte, ripreso dai media ucraini e da Nexta Tv, commentando: "Snake Island non è nelle acque territoriali dell'Ucraina? Che abominio è inviarci questa risposta?". In precedenza Dmytro Shkrebets aveva scritto sui social media che l'Ucraina "non dovrebbe esistere" rallegrandosi della guerra, dei bombardamenti ed elogiando Putin. Ma da quando il figlio è scomparso sono iniziate le critiche contro il governo russo. (ANSA).

