LA RUSSIA È OSTAGGIO DELLO STATO ISLAMICO – SEI MEMBRI DELL’ISIS, DETENUTI IN UNA PRIGIONE A ROSTOV, HANNO CATTURATO DUE GUARDIE CARCERARIE E CHIEDONO DI ESSERE LIBERATI – IL COMMANDO È ARMATO DI COLTELLI E STA TRATTANDO PER OTTENERE UN’AUTO E USCIRE DALLA GALERA – L’ISIS AVEVA RIVENDICATO L’ATTENTATO ALLA CROCUS CITY HALL, A MARZO… - VIDEO

Russian media report that in Russian Rostov, convicts have taken prison employees hostage.



The center of Rostov has been closed for traffic. Russian special services are approaching the prison.



Reportedly, several of the convicts were convicted for their connections with ISIS.

RUSSIA: 2 GUARDIE CARCERARIE IN OSTAGGIO DI DETENUTI ISIS

guardie carcerarie ostaggio dell isis in russia 2

(ANSA-AFP) -- Due guardie carcerarie sono state prese in ostaggio da alcuni membri dell'Isis in un centro di detenzione nella regione di Rostov, nel sud della Russia. "I detenuti in una delle celle del centro numero 1 (...) della regione di Rostov hanno preso in ostaggio due agenti della polizia penitenziaria", si legge in un comunicato. Sono in corso trattative per liberarli

RUSSIA: I 2 OSTAGGI IN MANO A 6 DETENUTI ISIS CON COLTELLO

(ANSA) - Sono armati di coltelli i detenuti dell'Isis che hanno preso in ostaggio due guardie del centro di custodia cautelare nella regione di Rostov. Lo scrive l'agenzia Interfax la quale precisa che i detenuti hanno chiesto di avere un'auto e di poter uscire liberamente dal carcere. "Un gruppo di sei prigionieri che ha preso in ostaggio due dipendenti ha chiesto di fornire loro un'auto e di uscire liberamente dal centro di detenzione preventiva. In risposta, hanno promesso di rilasciare gli ostaggi. Le trattative sono in corso", hanno dichiarato i servizi di emergenza.

