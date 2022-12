IN RUSSIA OGNI GIORNO C’È QUALCHE STRANO “INCIDENTE” – OGGI È ANDATO A FUOCO UN MEGA CENTRO COMMERCIALE A NORD-OVEST DI MOSCA: IL “MEGA-KHIMKI” È PRATICAMENTE DISTRUTTO E C’È UN MORTO. LE FONTI UFFICIALI PARLANO PRIMA DI “CORTOCIRCUITO”, POI DI “INCIDENTE” E INFINE DI “ATTO CRIMINALE”. NON CI SARÀ MICA LA MANINA DI ZELENSKY DIETRO? - VIDEO

incendio al centro commerciale mega khimki di mosca 1

RUSSIA: INCENDIO IN MAXI CENTRO COMMERCIALE VICINO MOSCA

(ANSA) - Un incendio è scoppiato nel grande centro commerciale Mega Khimki, a nord-ovest di Mosca: l'intera struttura è avvolta dalle fiamme, che si sono propagate su una superficie di 18.000 metri quadrati. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass, che cita una fonte dei soccorsi

RUSSIA: INCENDIO CENTRO COMMERCIALE, FORSE UN CORTOCIRCUITO

(ANSA) - Un cortocircuito in un grande magazzino fai-da-te della catena Obi sarebbe all'origine dell'incendio che sta divorando il maxi centro commerciale Mega Khimki, alla periferia nord-occidentale di Mosca: lo ha detto alla Tass un membro del servizio di emergenza. "L'incendio nel negozio Obi è stato innescato da un cortocircuito. Un'esplosione ha causato la propagazione delle fiamme", ha detto la fonte. La causa esatta dell'incendio sarà stabilita da un'inchiesta, sottolinea l'agenzia di stampa russa.

incendio al centro commerciale mega khimki di mosca 2

RUSSIA: INCENDIO IN MAXI CENTRO COMMERCIALE, UN MORTO

(ANSA) - Una persona è morta nell'incendio scoppiato questa mattina nel grande centro commerciale Mega Khimki, alla periferia nord-occidentale di Mosca: lo ha reso noto il dipartimento del ministero delle Emergenze, come riporta la Tass.

"Purtroppo una persona è rimasta uccisa (nell'incendio). Sono in corso i lavori per spegnere l'incendio", ha detto il capo del dipartimento del ministero delle Emergenze, Sergey Poletykin, come riporta la Tass.

incendio al centro commerciale mega khimki di mosca 3

RUSSIA: TASS, INCENDIO VICINO MOSCA 'FORSE UN INCIDENTE'

(ANSA-AFP) - L'intelligence russa, citata da Interfax, parla del sospetto di "un atto deliberato, un incendio criminale", adducendo fonti non identificate, sull'origine dell'incendio che ha divorato parte del centro commerciale Mega Khimki, alla periferia di Mosca, non lontano dall'aeroporto moscovita Sheremetyevo, ma non viene esclusa la pista di un incidente, frutto della violazione delle norme di sicurezza. Secondo la Tass, infatti, "la causa dell'incendio è stata una violazione delle regole per l'esecuzione di lavori di saldatura nell'annesso ipermercato OBI, che era in fase di ricostruzione.

"Gli operai hanno lasciato l'edificio, incapaci di spegnere l'incendio", scrive la Tass. "I pompieri combattono un incendio che si è allargato ad una superficie di 7.000 metri quadrati" nella regione di Mosca", scrive Interfax, citando il ministero per le Situazioni d'emergenza, che parla di almeno 5.000 metri quadrati di tetto del centro commerciale crollati. Completamente distrutto il supermercato OBI. Le fiamme, scrive l'agenzia Tass, è scoppiato un paio di minuti prima delle 06.00 locali (le 04.00 italiane), inizialmente in un'area di 250 metri quadrati, causando la morte di una persona, identificata come una guardia giurata.

RUSSIA: INCENDIO CENTRO COMMERCIALE, ATTO 'CRIMINALE'

incendio al centro commerciale mega khimki di mosca 4

(ANSA-AFP) - L'incendio che sta devastando questa mattina il grande centro commerciale Mega Khimki, alla periferia nord-occidentale di Mosca, potrebbe essere stato causato da un atto "criminale": lo sospettano i servizi di emergenza russi.