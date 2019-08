DALLA RUSSIA CON ORRORE – UN 16ENNE HA STERMINATO LA FAMIGLIA CON UN'ACCETTA E POI SI È SUICIDATO – IL RAGAZZO HA MASSACRATO LA MADRE, LA SORELLA, IL FRATELLINO DI QUATTRO ANNI E I NONNI. POI SI E' ARRAMPICATO SU UNA TORRE PER LE TELECOMUNICAZIONI E SI E' GETTATO DI SOTTO – IN UNA NOTA SCRITTA PRIMA DI LANCIARSI NEL VUOTO…

Da "www.leggo.it"

timerlan e la madre

Con sua madre, sua sorella e suo fratellino di 4 anni aveva spesso un rapporto conflittuale: per questo un ragazzino di 16 anni ha preso un'accetta e li ha uccisi tutti e tre, per poi massacrare anche i nonni e togliersi la vita. L'orribile storia viene dalla Russia, come riporta RussiaToday, precisamente da un villaggio della regione di Ulyanovsk, nella zona del Volga.

Il ragazzo, di nome Timerlan, ha ucciso i cinque parenti, poi si è arrampicato su una torre per telecomunicazioni e si è gettato di sotto suicidandosi: «Ho deciso di lasciare questa vita e per non far stare male i miei familiari ho deciso di prenderli con me», avrebbe detto in una nota lasciata prima di ammazzarsi, secondo una fonte citata dall'agenzia Interfax.

la madre e il fratello di timerlan

Il 16enne, descritto come uno studente modello, aveva però prima mandato un messaggio vocale a un amico lamentandosi per «il continuo conflitto» con sua madre, sua sorella e suo fratello. Nessuno poteva immaginare che quel conflitto avrebbe portato ad una vera e propria carneficina.

la casa del massacro timerlan e alcuni amici ascia insanguinata