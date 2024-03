IN RUSSIA PUTIN NON VUOLE VINCERE: VUOLE STRAVINCERE – NEL PAESE NON SANNO PIÙ CHE INVENTARSI PER COMPRARE L’ELETTORATO: DALLE LOTTERIE AI PRANZI AI CONCERTI GRATIS PER ARRIVARE FINO AI REGALI CHE VANNO DAGLI IPHONE AI PRODOTTI DELLA DYSON – “MAD VLAD” NON VUOLE PERDERE CONSENSO MA, ANCHE SECONDO I SONDAGGI INDIPENDENTI, LE PREFERENZE SONO INTORNO ALL’80% - I TRE RIVALI AMMESSI ALLE ELEZIONI FANNO PARTE DELL’OPPOSIZIONI SISTEMICA, APPENDICE DEL CREMLINO E…

Estratto dell’articolo di Rosalba Castelletti per “la Repubblica”

Su ogni portone di Mosca sono comparsi due volantini: l’indirizzo del seggio elettorale e, per ogni evenienza, una mappa. Accompagnati da un’annotazione: «Si può votare per tre giorni». Insieme al voto elettronico previsto in 29 regioni, è la novità di queste presidenziali russe, già collaudata alle precedenti elezioni locali col pretesto del Covid: i seggi si aprono oggi e si chiuderanno soltanto domenica sera, uno dei tanti espedienti per promuovere l’affluenza. È questa l’unica incognita di una votazione dall’esito scontato: la conferma di Vladimir Putin per un quinto mandato in assenza di veri avversari e nel bel mezzo dell’offensiva in Ucraina.

Secondo diverse fonti, per non sminuire la legittimità del voto, l’obiettivo dell’amministrazione presidenziale è un dato superiore al 67,5% di sei anni fa. Si ricorre a qualsiasi mezzo. Ieri è sceso in campo persino Putin invitando i russi in un video-appello a non «deviare dal cammino» e a votare per esprimere «una posizione civile e patriottica » e «confermare l’unità e la determinazione nell’andare avanti ».

Come sempre, le regioni fanno a gara per attirare i cittadini ai seggi offrendo pranzi gratis o biglietti per i concerti e organizzando lotterie a premi che vanno da un’auto a beni oramai introvabili come l’ultimo iPhone o gli acconcia-capelli della Dyson. Un investimento che si somma alle consuete pressioni su funzionari del partito al potere Russia Unita, dipendenti statali e impiegati delle aziende private fedeli al governo.

Sui consensi di Putin non ci sono dubbi: anche secondo i sondaggi indipendenti, sono intorno all’80%. Per non correre rischi la Commissione elettorale ha escluso le uniche due candidature pacifiste: la giornalista Ekaterina Duntsova e il cauto liberale Boris Nadezhdin. Ammesso soltanto tre rivali, minimo storico dal 2008. Sono tutti esponenti dei partiti della cosiddetta “opposizione sistemica”, appendice del Cremlino: il comunista Nikolaj Kharitonov; il nazionalista Leonid Slutskij, Partito liberaldemocratico; il quarantenne Vladislav Davankov, Gente Nuova. Mere comparse. […]

