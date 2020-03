IN RUSSIA C’È CHI IL MEDICO SE LO “COMPRA” – DA QUANDO È SCATTATA L’EMERGENZA CORONAVIRUS, GLI OLIGARCHI ALLESTISCONO REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA NELLE LORO DACIE CON TANTO DI VENTILATORI POLMONARI – E CHI HA FATTO NOTARE LORO CHE AVERE L’ATTREZZATURA SENZA MEDICI È PRATICAMENTE INUTILE, I RICCASTRI HANNO RISPOSTO ASSOLDANDO DOTTORI E INFERMIERI – E NEL PAESE I VENTILATORI SONO…

Fabrizio Dragosei per il “Corriere della Sera”

vladimir putin visita ospedali durante emergenza coronavirus

Se prima il giocattolo più ambito per i super ricchi russi erano gli yacht da ancorare sul fiume di Mosca dove non c' è nemmeno spazio abbastanza per farli virare, ora sono arrivati i ventilatori polmonari.

Per oligarchi e ricchi in generale, la cosa peggiore in questo Paese è sempre stato il pericolo di finire in ospedale in mezzo a gente comune o, addirittura, tra i poveri. Così molti si stanno organizzando per evitare questa eventualità che ritengono peggiore della malattia.

coronavirus russia

Si sono ritirati nelle loro dacie di campagna (spesso veri e propri castelli) e le stanno attrezzando con mini reparti di terapia intensiva, magari realizzati nei bunker atomici fatti costruire in passato. Intanto chiedono di modificare i filtri del sistema di aerazione per rendere il rifugio a prova di virus.

emergenza coronavirus in russia controlli volo dall'italia

Ma la questione più delicata è acquistare privatamente ventilatori polmonari che sul mercato sono diventati quasi introvabili. Una azienda del settore, la Technomed, ha detto ai media russi che la domanda è salita di dieci volte e che i prezzi sono più che raddoppiati.

Dinara Yanokayeva, sales manager della società Oxy2.ru, ha raccontato al Moscow Times : «C' erano talmente tante chiamate che abbiamo dovuto smettere di accettare ordini». I medici spiegano che senza adeguata assistenza un ventilatore è inutile. Ma nelle strade dei super ricchi alle porte di Mosca, molti hanno già assoldato medici e infermieri.

coronavirus russia 2

E alle porte di Tver, tra Mosca e San Pietroburgo, è stata messa in vendita una villetta alla quale si accede tramite un ponte che attraversa una palude. «E da lì un tiratore abile può tenere a bada eventuali nemici per settimane».

coronavirus russia 3 putin vladimir putin vladimir putin al congresso di russia unita 3 vladimir putin putin la conferenza stampa di fine anno di vladimir putin 14 coronavirus russia 1