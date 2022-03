LA RUSSIA SMENTISCE DI AVER CHIESTO AIUTO ALLA CINA: “ABBIAMO IL POTENZIALE” PER CONTINUARE DA SOLI - LO DICE IL PORTAVOCE DEL CREMLINO, DMITRY PESKOV, CHE SOSTIENE ANCHE CHE “L’OPERAZIONE SPECIALE IN UCRAINA PROSEGUE SECONDO I PIANI”. QUINDI L’OBIETTIVO DI PUTIN ERA RIMANERE IMPANTANATI A LUNGO SUL SUOLO UCRAINO? È UN DAVVERO UN GENIO! - L’ACCUSA ALL’OCCIDENTE: “VOGLIONO ORCHESTRARE IL NOSTRO DEFAULT ARTIFICIALE, ONORIAMO IL RIMBORSO DEL DEBITO MA IN RUBLI” (AUGURI!)

CREMLINO, NESSUNA RICHIESTA ALLA CINA, CONTINUIAMO DA SOLI

(ANSA) - Il Cremlino annuncia che "l'operazione speciale in Ucraina prosegue secondo i piani" e che "sarà completata".

La Russia inoltre, afferma Peskov citato dalla Tass, non ha chiesto alcuna assistenza militare alla Cina perché "ha il potenziale" di continuare da sola.

UCRAINA: MOSCA PRONTA A PRENDERE CONTROLLO TOTALE CITTÀ

(ANSA-AFP) - L'esercito russo non esclude di prendere il "controllo totale" delle grandi città ucraine. Lo afferma il Cremlino.

MOSCA ACCUSA OCCIDENTE DI VOLERE SUO 'FINTO DEFAULT'

(ANSA) - Le sanzioni e il congelamento dei conti in valuta estera della Russia sono un tentativo dei Paesi occidentali di voler orchestrare il suo "default artificiale". Lo afferma il ministero delle Finanze russo, riferisce l'agenza Tass. "Le dichiarazioni secondo cui la Russia non può far fronte ai propri obblighi di debito pubblico non corrispondono alla realtà", ha affermato il ministero in una nota

UCRAINA: MOSCA, ONORIAMO RIMBORSO DEBITO MA IN RUBLI

(ANSA) - Il ministero delle finanze russo ha detto di aver approvato una procedura temporanea per il rimborso del debito in valuta estera, ma ha avvertito che i pagamenti saranno effettuati in rubli se le sanzioni impediranno alle banche di onorare i debiti nella valuta di emissione. Lo riferisce The Indipendent.

