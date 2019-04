17 apr 2019 17:31

RUTTO LIBERO, ANZI NO – I CARABINIERI CHIEDONO LE GENERALITÀ A UN MAROCCHINO UBRIACO CHE DISTURBAVA I CLIENTI DI UN BAR A GALLARATE E LUI RISPONDE CON UN RUTTO IN FACCIA – L’UOMO HA POI PROVATO A FUGGIRE, MA I CARABINIERI LO HANNO INSEGUITO E POI ARRESTATO PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE – GIÀ A SAN VALENTINO ERA FINITO IN MANETTE PERCHÉ IN UN NEGOZIO DI COSMETICI STAVA…