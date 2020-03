RYANAIR NON DECOLLA PIÙ: CANCELLATI TUTTI I VOLI DA E PER L’ITALIA FINO ALL’8 APRILE - DOPO BRITISH, CHE HA FERMATO TUTTI I VOLI BASANDOSI SULLA DECISIONE PRESA DAL PRESIDENTE CONTE, ANCHE RYANAIR HA DECISO DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI VOLI - GIÀ DALLA SCORSA SETTIMANA ERA STATO CANCELLATO UN VOLO SU QUATTRO...

Ilaria Roncone per giornalettismo.com

A partire da oggi tutta l’Italia diventa zona rossa o zona protetta, che dir si voglia, e gli effetti di questo stringente decreto hanno cominciato a farsi vedere già dal momento stesso in cui Conte è comparso in diretta televisiva nel corso della serata di ieri. Dall’assalto ai supermercati assolutamente immotivato alla necessità si autocertificazioni per tutti gli spostamenti siamo arrivati alla sospensione di tutti i voli Ryanair da e per l’Italia.

Così come British, che ha fermato tutti i voli basandosi sulla decisione presa dal presidente Conte, anche Ryanair ha deciso di adottare il provvedimento estremo, sospendendo i collegamenti fino all’8 aprile. Già dalla scorsa settimana si erano registrate le prime cancellazioni, un volo su quattro per quella che già era un’emergenza.

