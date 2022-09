SABAUDIA, UNA SPIAGGIA SENZA ACCESSO – IL TAR HA DATO RAGIONE AL DIRETTORE DEL TG5 CLEMENTE MIMUN E HA FATTO RICHIUDERE IL VARCO CHE COSTEGGIA LA SUA VILLA E PORTA ALLA SPIAGGIA DI SABAUDIA – PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELL'ACCESSO AL MARE IL SINDACO DEL COMUNE DELLA COSTA LAZIALE QUEST'ESTATE S'ERA MOSSO A COLPI DI ORDINANZE. MA IL TRIBUNALE HA LASCIATO APERTA SOLO LA STRADA CHE PASSA VICINO ALL'EX VILLA DI MORAVIA...

Estratto dall’articolo di Clemente Pistilli per https://roma.repubblica.it

sabaudia

Il varco Mimun va richiuso. Chi cerca di raggiungere la spiaggia di Sabaudia per prendere il sole o fare un bagno non potrà passare dal cancello che conduce a un camminamento con cui attraversare la duna vicino alla recinzione della villa del direttore del Tg5.

Il Tar di Latina ha bloccato l’ordinanza emessa il 30 agosto scorso dal sindaco della città turistica pontina, Alberto Mosca, e i vip collezionano un’altra vittoria nella decennale lotta sugli accessi al mare.

A Sabaudia, per chilometri, è estremamente difficoltoso poter trovare un varco sulla lungomare per arrivare a mettere i piedi sull’arenile. Le ville dei vip si susseguono e gli accessi sono tutti chiusi. Inutili sinora i tentativi fatti da sindaci e magistrati di far aprire quei cancelli e rendere fruibili a tutti i corridoi realizzati nella duna tra la recinzione di una villa e l’altra.

clemente mimun a sabaudia

Quei passaggi possono essere usati solo dai cosiddetti frontisti, i proprietari delle ville realizzate sulle sponde del lago di Paola e antistanti quelle con vista mare. […]

Il sindaco Mosca, generale dell’Arma in pensione, appena insediatosi, ha subito deciso di affrontare il problema dei varchi a colpi di ordinanze. Il 22 luglio scorso ha imposto il rispetto delle servitù di passaggio previste nel piano di lottizzazione, nonostante alcuni di quegli accessi ormai non esistano più, e ha poi ordinato l’apertura del varco un tempo utilizzato da Alberto Moravia e infine quello di proprietà della famiglia di Clemente Mimun.

"Mi hanno fatto sembrare uno che piazza lucchetti per impedire agli altri di fare un bagno o prendere il sole, nei pressi della casa della mia famiglia a Sabaudia. Niente di più falso. Mi sono informato direttamente – aveva detto il direttore del Tg5 dopo l’emissione dell’ordinanza - ho capito che sono state già emanate 7-8 ordinanze identiche, che riguardano diverse zone del lungomare. Ho capito anche che è solo l’inizio di una azione del Comune che riguarderà, progressivamente, tutte le “servitù di passaggio” delle case sul mare”. […]

sabaudia

La moglie di Mimun, Karen Rubin, insieme ai “frontisti”, ha fatto ricorso e il Tar di Latina, senza neppure ascoltare le parti in aula, ha accolto la richiesta di sospendere l’ordinanza, per poi esaminare il caso il prossimo 19 ottobre, a stagione balneare ormai conclusa. I comuni bagnanti torneranno così a non poter passare accanto alla villa del direttore del Tg5.

Una decisione opposta a quella che lo stesso Tar aveva preso sul ricorso presentato dalla società proprietaria della villa un tempo appartenuta a Moravia, quella della famiglia di un imprenditore romano impegnano nel settore dei trasporti tramite bus. Il varco Moravia, fino a tre anni fa, risulta aperto a tutti, mentre il varco Mimun è sempre rimasto chiuso almeno dagli anni ’60.

sabaudia 6

Le decisioni opposte prese dal Tar mostrano come è difficile che il problema degli accessi a mare possa essere risolto a colpi di ordinanze. Mosca, percorrendo tale strada, sembra destinato a fallire come hanno fallito i suoi predecessori. Difficilmente arriverà una soluzione se non inserita in un piano di gestione degli arenili condivisa con gli stessi proprietari delle ville.

sabaudia 3 CARMEN LLERA CON ALBERTO MORAVIA NELL AZZURRO MARE DI SABAUDIA sabaudia