LO SAPETE CHE C'È UN CAMPIONATO DEI TRADER DI BORSA E CHE UNO DEI CAMPIONI È ITALIANO? DAVIDE BIOCCHI: ''PER GUADAGNARE SUI MERCATI FACCIO IL CONTRARIO DI WARREN BUFFETT. SIAMO SARDINE MA DOBBIAMO IMPARARE A SEGUIRE GLI SQUALI. NEL 2011 C' ERANO SEDUTE IN CUI ESEGUIVO PIÙ DI 800 TRADE. ORA LA MIA OPERATIVITÀ È CAMBIATA, ANCHE PERCHÉ DEL MERCATO CHE HO CONOSCIUTO NEL 1998, MENTRE FACEVO L' ALBERGATORE, NON È RIMASTO PIÙ NULLA. E IL TRADING COME HOBBY…''